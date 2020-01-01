Transfer

Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de!

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Caner Erkin Fenerbahce
www.fenerbahce.org
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncusu Caner Erkin'in transferini resmen duyurdu. 

2016-17 sezonundan bu yana formasını terlettiği Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Caner, Fenerbahçe'ye döndü.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

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    Caner Erkin, Beşiktaş forması altında çıktığı 122 resmi maçta 6 gole imza atarken, 28 de asist yaptı. 

    Deneyimli oyuncu 2010-2016 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'de iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. 

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