Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Kulübü, eski oyuncusu Caner Erkin'in transferini resmen duyurdu.

2016-17 sezonundan bu yana formasını terlettiği Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Caner, Fenerbahçe'ye döndü.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Caner Erkin, Beşiktaş forması altında çıktığı 122 resmi maçta 6 gole imza atarken, 28 de asist yaptı.

Deneyimli oyuncu 2010-2016 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'de iki Süper Lig, iki Kupası ve bir Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.