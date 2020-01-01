Caner Erkin: Psikolojik yardım alıyorum

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Caner Erkin verdiği röportajda agresif kimliği sebebiyle yardım aldığını belirtti.

Beşiktaş formasıyla üçüncü sezonuna giren başarılı sol bek Caner Erkin, devre arası kampı sırasında TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Sezonun ikinci yarısında ilk yarıda gösterdikleri performansın üzerine çıkmaları gerektiğini söyleyen Caner Erkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Her büyük takımda olduğu bazı değişiklikler yaşandı, formsuzluklar oldu. Kırılma dönemi yaşandı ilk 6 haftada. Sonra iyi atlattık ve bir seri yakaladık. İkinci devre sahada daha iyi bir Beşiktaş olacak."

“Psikologlardan yardım alıyorum”

Oyun içindeki agresifliğine de değinen Erkin, "Haksızlığa gelemiyorum, adalet istiyorum. Yakınıma yapıldığında daha fazla tepki veriyorum. Eve gittiğimde bazen eşimle maçları tekrar izliyoruz. O da inanamıyor sahadaki sinirli hallerime. Agresifliğim konusunda psikologlardan yardım alıyorum" dedi.

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Haziran 2020'de siyah beyazlı ekipteki sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli isim bu konuya şöyle açıklık getirdi: "Sözleşme yenileme konusunda sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Beşiktaş ile görüşmeden önce hiçbir takımla görüşmem. Zaten yakın zamanda görüşme olur."

"Neden milli takımda olmadığımı bilmiyorum"

A Milli takımın kadrosuna neden alınmadığı sorusu üzerine Caner Erkin, bunun sebebini bilmediğini dile getirdi: "Şenol Hoca ile son zamanlarda hiç görüşmedik. A Milli Takım'ı bırakmayı hiç düşünmedim. Şenol Hoca'nın takdiri ama neden A Milli Takım'da olmadığımı bilmiyorum. Geçtiğimiz haftalarda benimle ilgili bir açıklama yaptı. Ne demek istediğini çözemedim."