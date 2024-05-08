Caner Erkin'den şok Şenol Güneş itirafı: "En zoru oydu!"

Caner Erkin, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı Şenol Güneş ile ilgili sürpriz itiraflarda bulundu.

Caner Erkin ile Şenol Güneş birlikte Süper Lig şampiyonu oldu

Ancak Caner eski hocası hakkında sürpriz itirafta bulundu

Çalıştığı en zor teknik direktör olduğunu söyledi

NE OLDU? Eyüpspor ile birlikte Süper Lig'e geri dönen Caner Erkin, Beşiktaş'ta birlikte şampiyonluk yaşadığı Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Caner çalıştığı en zor teknik direktör olarak Şenol Güneş'i işaret etti.

NE SÖYLENDİ? TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Caner Erkin, "Kariyerinde çalıştığın en zor teknik direktör kim?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Şenol hoca diyebilirim. Zor demeyeyim ama anlaşamadık. Birlikte şampiyon olsak da anlaşamıyorduk."

BÜYÜK RESİM: Caner Erkin çalıştığı en iyi teknik direktör olarak Ersun Yanal'ı işaret etti: "Ersun hoca ile çok iyiydik. Millî takımda da Fatih hoca ile çok iyiydik."

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DAHA FAZLASI: Caner Erkin, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını şöyle yorumladı: "Bence artık şampiyon belli. Galatasaray bu saatten sonra bırakmaz"

SIRADA NE VAR? Geçtiğimiz yaz Başakşehir'den ayrılıp Eyüpspor'un yolunu tutan Caner Erkin, Arda Turan yönetiminde 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı ve Süper Lig'e çıktı. 35 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Süper Lig'deki mücadelesine devam edecek.