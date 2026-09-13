Cancelo yedek: Flick, Levante maçı için Barcelona'nın ilk 11'ini açıkladı

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında bugün oynanacak Levante karşılaşması için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Flick, Lamine Yamal, Raphinha ve Anthony Gordon'dan oluşan hücum üçlüsüne sahada yer verirken, Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim ve Brezilyalı takım arkadaşı Gabriel Jesus yedek kulübesinde yer aldı.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz

Barcelona'nın tam ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Joan García.

Savunma: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García

Orta saha: Pedri, Fermín López, Rodri.

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Gordon



