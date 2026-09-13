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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Cancelo yedek: Flick, Levante maçı için Barcelona'nın ilk 11'ini açıkladı

H. Flick
J. Cancelo
Barcelona
Levante
H. Abdelkarim
La Liga
Almanya
Portekiz
İspanya
Mısır

Hamza Abdülkerim'in durumu nedir?

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında bugün oynanacak Levante karşılaşması için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Flick, Lamine Yamal, Raphinha ve Anthony Gordon'dan oluşan hücum üçlüsüne sahada yer verirken, Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim ve Brezilyalı takım arkadaşı Gabriel Jesus yedek kulübesinde yer aldı.

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Barcelona'nın tam ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Joan García.

Savunma: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García

La Liga
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Levante
LEV
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Barcelona
BAR

Orta saha: Pedri, Fermín López, Rodri.

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Gordon

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