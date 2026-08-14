Hilal kulübünün kulisleri, Portekizli bek João Cancelo'nun yeni sezondaki durumuyla ilgili ciddi bir gerginliğe sahne oluyor.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesinin kaynaklarına göre, teknik direktör Simone Inzaghi, Portekizli beğin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, fiziksel olarak rekabete hazır olmaması nedeniyle João Cancelo'yu Feyha karşılaşmasının kadrosundan çıkarma kararı aldı.

Hilal, Portekizli beği yalnızca bir hafta önce, oyuncunun olası bir transferini tamamlamak için Barcelona ile anlaşmaya varılamamasının ardından antrenmanlara dönmeye zorlamıştı.

Cancelo'nun Arap futboluna beklenmedik dönüşü, kendisine verilen izin süresinin sona ermesinin ardından, hâlâ geçerli olan sözleşmedeki son yılı tamamlamak amacıyla gerçekleşti.

Gazete, son saatlerde yaşananların bunun çok daha ötesine geçtiğine dikkat çekti; nitekim Inzaghi, Cancelo'yu takım kadrosundan çıkarma talimatı verdi, çünkü Portekizli savunmacı, kendisini şu anda takımın rekabetçi grubu içinde görevlendirmek istemeyen teknik direktörün planları dışında.

Suudi Hilal, bugün cuma günü, Roshn Ligi'ndeki ilk maçını Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda Feyha karşısında oynayacak.

Aynı kaynaklar, Inzaghi'nin Cancelo'yu, onu rekabete uygun fiziksel durumda görmediği için kadro dışı bıraktığını belirtti.

İspanyol "Sport" gazetesi, Portekizli oyuncunun bir haftadır takımla antrenman yaptığı ve en azından takım kadrosuna girmesine olanak tanıyacak asgari bir fiziksel hazır bulunuşluğa erişmiş olması gerektiği düşünüldüğünde, bu adımın tartışmalı olduğunu ifade etti.

Teknik direktör ile oyuncu arasındaki anlaşmazlıklar aleni olmayı sürdürüyor; nitekim Inzaghi, birkaç ay önce, ister yedek kulübesinde oturarak ister maç kadrolarından çıkarılarak hesaplarının dışında kalmış olan Cancelo'ya bir hedef bulmaya çalışmak için kulüpten transfer piyasasını araştırmasını bizzat istemişti.

Hikâye şimdi yeniden tekrarlanıyor; zira Portekizli oyuncu, hâlâ Inzaghi'nin gönlünü kazanmaktan aciz durumda, geleceğinin belirlenmesi ise beklenenden çok daha uzun bir süreye yayılmayı sürdürüyor.

Son haftalarda, Hansi Flick'in istediği beğin transferinin tamamlanmasına ilişkin Hilal ile Barcelona arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi.

Suudi kulüp, Portekizli millî oyuncudan vazgeçmek için 10 milyon euro almakta ısrar etmeyi sürdürürken, Barcelona transfer bedelinde belirgin bir indirim talep etti ve ayrıca daha mantıklı çözümlere ulaşmak için başka yollar araştırılmasını istedi.