Barcelona'nın yıldızı Portekizli bek Joao Cancelo, öyle etkileyici bir gol performansı sergiliyor kiBrezilyalı Raphinha'nın yerine yalancı santrfor pozisyonunda oynaması bile gündeme gelebilir.

Barcelona'nın sol beki, taktik ve fiziksel kapasitesini sonuna kadar kullandı; bunu özellikle Galatasaray karşısında açıkça gösterdi ve Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre 2026-2027 sezonunun başında kariyerinin zirvesinde bulunuyor.

Cancelo, Barcelona ve Portekiz Milli Takımı formasıyla son sekiz maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı; bu maçların dördü Katalan kulübüyle, dördü ise ülkesinin milli takımıyla oynandı.

Kanat bölgesindeki defansif görevi ve buna ek olarak hücumda fırsat yaratma kabiliyeti göz önüne alındığında bu başarı daha da dikkat çekici hale geliyor. Galatasaray maçında da aynısı yaşandı; Cancelo attığı golle takımını 4-1'lik galibiyete taşıdı; Barcelona'nın bazı hatalarla gölgelenen fırsat yağmuru arasında.

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Bu sezon Cancelo, Barcelona adına iki kez skoru açtı: ilki La Liga'da Racing karşısında, ikincisi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında.

Portekizli oyuncu bu etkileyici seriye, geçtiğimiz 16 Eylül'de Racing filelerine attığı golle başladı (7-2) ve yine ceza sahası dışından bir gol daha kaydetti, ancak top rakip oyunculardan birine çarparak sekti.

19 Eylül'deki Sevilla maçında ilk 11'de yer aldı, ancak fileleri havalandıramadı. Ardından 1 Ekim'de UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ağlarına yeniden gol attı (2-4) ve 4 Ekim'de Norveç karşısında aynı başarıyı tekrarladı (2-1).

10 Ekim'deki Getafe maçına sonradan girdi, 13 Ekim'de ise ilk 11'de sahaya çıkarak Galatasaray karşısında son üç maçtaki üçüncü golünü kaydetti (1-4).



