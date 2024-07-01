Can Uzun rekor transferle Nürnberg'ten ayrılıyor

Milli oyuncu Can Uzun, yeni sezonda rekor bir hamleyle Eintracht Frankfurt formasını terletecek.

Can Uzun yeni sezonda Eintracht Frankfurt'ta

5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor

Bu rekor bir hamle

NE OLDU? Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla öne çıkan Can Uzun'un yeni sezondaki adresi Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt oluyor. Sky Sport Almanya'nın haberine göre, forvet oyuncusunun transferi 24 saat içinde resmileşecek.

BÜYÜK RESİM: Can Uzun'un yeni takımıyla 2029'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Eintracht Frankfurt'un Nürnberg'e transfer için 11 milyon euro artı bonus maddelerle 3 milyon euro ödeyeceği yazıldı. 11 milyon euroluk bedel Nürnberg tarihinin en pahalı transferi olacak.

DAHA FAZLASI: Nürnberg aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 bedel alacak.

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SIRADA NE VAR? Can Uzun, Sky Sport Almanya'ya göre 24 saat içinde Eintracht Frankfurt oyuncusu olacak.