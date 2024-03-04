Can Uzun, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasından tercihini yaptı!

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, futbolun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunun kim olduğunu belirledi.

Can Uzun, GOAT tercihini yaptı

Almanya da onunla ilgileniyordu

Ancak Türkiye'yi seçti

NE OLDU? Almanya Futbol Federasyonu'nun da ilgilendiği Can Uzun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. 18 yaşındaki yeteneğin iki yıl önce TFF'ye verdiği röportajda yaptığı seçimler dikkat çekti.

NE SÖYLENDİ? 2022'de TFF'ye verdiği röportajda şunları söylemişti: "Hayalim Real Madrid'de oynamak. Dünyanın en iyi takımı Real Madrid. Orada oynamak istiyorum."

GOAT TERCİHİ: Can Uzun, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunun (GOAT) ise Lionel Messi olduğunu ifade etmişti: "Messi gibi çok şey yapmaya çalışıyorum. Benim idolüm o. Daha iyisi hiçbir zaman gelmeyecek."

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DAHA FAZLASI: Favori formasyonunun 4-2-3-1 olduğunu söyleyen Can Uzun, Türkiye'ye gelmiş en iyi kaleciyi de Fernando Muslera olarak seçmişti.

SIRADA NE VAR? Türkiye bu yaz düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz çıkış yakalamak istiyor. Almanya'da düzenlenecek turnuva 14 Haziran'da başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek.