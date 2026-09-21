Camp Nou ya da Bernabéu değil: Figo İspanya'daki favori stadını açıkladı

Real Madrid ve Barcelona'nın eski yıldızı Luis Figo, Katalan gazetesi "Sport"un yayımladığı kısa bir teste tabi tutuldu. Test sırasında futbol kariyerinden bazı tercihlerini ve anılarını, ayrıca şu anda dikkatini çeken oyuncuların isimlerini paylaştı.

Figo, futbol tarihinin en iyi sağ kanat oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca adı, İspanyol futbol tarihinin en tartışmalı transferlerinden biriyle anıldı; Katalan kulübünün yönetiminin kendisine gerek sportif gerek ekonomik açıdan yeterince değer vermediğini hissettikten sonra Barcelona'dan ayrılarak Real Madrid'e katılmıştı.

Portekizli oyuncunun Real Madrid'e transferi, Florentino Perez'in Kraliyet kulübünün başkanlığını devralmasından sonraki ilk büyük transferiydi ve bu durum onu uzun bir süre boyunca taraftar ve medya fırtınasının merkezine yerleştirdi.

Birkaç gün önce Figo, İspanya La Liga'nın New York şehrinde düzenlediği ve EA SPORTS oyununun dünya prömiyeri vesilesiyle gerçekleştirilen bir etkinliğe, Brezilyalı Marcelo, vatandaşı Rivaldo ve Arjantinli Javier Mascherano gibi turnuvanın efsanelerinden bazılarıyla birlikte katıldı.

Etkinlik sona erdikten sonra, Barcelona ve Real Madrid'in eski oyuncusu Sofia Ramirez, Figo ile hızlı bir test gerçekleştirdi ve ardından bunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Liverpool ve San Mames

İlk soru, kendisini en çok etkileyen taraftar atmosferiyle ilgiliydi. Ramirez, ona üzerinde özel bir izlenim bırakan tribünleri veya stadyumları sordu. Bir miktar tereddütün ardından Figo şöyle yanıt verdi: "Bu her zaman karmaşık bir konu, ama belki Liverpool."

İspanya'da özellikle atmosfer açısından hatırladığı en iyi stadyum sorulduğunda, Barcelona ve Real Madrid'in stadyumlarını dışarıda bırakarak, coşkulu taraftar atmosferiyle bilinen Athletic Bilbao'nun stadyumuna atıfla, "Belki San Mames" dedi.

Figo, yaşamak için en sevdiği şehri de tek kelimeyle açıkladı: "Lizbon." Ramirez ise şehri "çok güzel bir yer" olarak nitelendirmesine katıldı.

En iyi takım arkadaşı Pauleta

Kariyeri boyunca yanında oynadığı en iyi takım arkadaşı konusunda Figo, birçok özel takım arkadaşına sahip olduğunu vurguladı, ancak vatandaşı Pedro Pauleta'yı seçti.

Portekizli yıldız şöyle konuştu: "Çok şükür, çok iyi takım arkadaşlarım oldu, çünkü hepsi harikaydı, ama eğer birini seçmem gerekirse Pauleta derim."

Sahada karşılaştığı en zorlu rakibe gelince, Figo biri Brezilyalı biri İtalyan iki savunmacıyı seçti: Roberto Carlos ve Paolo Maldini. Bu ikilinin sahip olduğu güç, hız, tecrübe ve forvetlerin tehlikesini sınırlama kabiliyeti bunun nedeniydi.

Attığı en iyi gol sorulduğunda fazla tereddüt etmedi ve gol sayısının azlığının seçimi kolaylaştırdığını belirterek, Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz Milli Takımı ile İngiltere kalesine attığı golü işaret etti.

Figo şöyle dedi: "Bu kolay, çünkü çok fazla gol atmadım, bu yüzden Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz ile İngiltere'ye attığım golü seçiyorum."

Bellingham, Mbappe ve Vinicius favoriler arasında

Testin sonunda Figo, şu anda favori oyuncularının listesini açıkladı. Listede İngiliz Jude Bellingham, Fransız Kylian Mbappe ve Fransız Michael Olise'nin yanı sıra Brezilyalı Vinicius Junior yer aldı.