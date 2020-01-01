Camp Nou, kasım ayına kadar kapalı kalabilir
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Koronavirüs salgını sebebiyle futbol organizasyonları uzun süredir faaliyet göstermezken liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
Bir başka tartışma konusu ise liglerin devam etmesi durumunda maçlara seyirci alınıp alınmayacağı oldu. Catalunya Radio'nun haberine göre Barcelona, en az Kasım 2020'ye kadar stadyumun kapılarını açmayı planlamıyor.
Kulübün içinden bir kesimin bu durumun Şubat 2021'e kadar sürebileceği endişesinin olduğu bilgisine de yer verildi.