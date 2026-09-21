Barcelona, milli takım arası boyunca yalnızca 4 antrenman yapacak. Bunun sebebi, ilk takım oyuncularının büyük çoğunluğunun milli takımlarındaki görevleri nedeniyle takımdan ayrı olması. Oyuncular, 5 Ekim'de antrenmanlara yeniden başlanmadan önce tam bir hafta dinlenme fırsatı bulacak.

Katalan ekibi, Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndan Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyetle ayrıldı ve oyuncularının önemli bir bölümü milli takımlarına katılmak üzere yola çıkmadan önce sezonun bu bölümünü mümkün olan en iyi şekilde ve olumlu duygularla kapattı.

Hansi Flick, alışılmıştan daha uzun süren bir milli takım arasında günlük antrenmanları yönetme konusunda özel bir zorlukla karşılaşacak. Zira emrinde ilk takımdan yalnızca 6 oyuncu bulunacak: Gavi, Gerard Martin, Alejandro Balde, Gabriel Jesus, Bryan Vardanas ve Szczesny.

Bu gruba, sakatlıklarından dolayı takımla tam grup antrenmanlarına katılmadan iyileşme programlarına devam edecek olan Joan Garcia, Andreas Christensen ve Frenkie de Jong da eklenecek.

Pazartesi takım için izin günüydü ve Flick spor tesisine gitmedi. Buna karşılık Gavi kendi isteğiyle geldi; Joan Garcia ve Christensen ise iyileşme sürecine devam etti. Ayrıca Fermin Lopez, bazı eşyalarını almak için kısa bir süreliğine geldi.

Dinlenme öncesi 4 antrenman

Barcelona salı günü antrenmanlara dönüyor ve cuma gününe kadar art arda 4 antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Ardından takım, 28 Eylül'den 4 Ekim'e kadar uzanan uzun bir izne çıkacak.

Oyuncuların, milli takım arasının sona ermesi ve milli takımlarındaki görevlerini tamamlayan oyuncuların dönmesinin ardından, resmi maçlara yeniden başlamak için hazırlanmak üzere 5 Ekim'de antrenmanlara dönmesi planlanıyor.

Raphinha: Parlak form ve yorgunluk arasında

Milli takım arası programından en çok etkilenecek Barcelonalı oyunculardan biri Raphinha olacak. Zira takımdan, sezon başından bu yana en iyi anlarını yaşarken ayrılıyor; Sevilla filelerine hat-trick yaparak ligin gol krallığı sıralamasının zirvesine yerleşti.

Brezilyalı kanat oyuncusu dikkat çekici bir form dönemi geçiriyor ve kulüple sözleşme yenileme görüşmeleri sürerken Barcelona sistemi içindeki önemi de arttı.

Ancak Raphinha tam bir dinlenme fırsatı bulamayacak. Zira Brezilya milli takımına katılıp iki hazırlık maçı oynamak için kendisini Avustralya'ya uzun bir yolculuk bekliyor. Ardından, muhteşem başladığı sezonu sürdürmek için Barcelona'ya dönecek.

Barcelona milli takım arasını değerlendirerek oyuncularına dinlenme günleri verirken, Raphinha ülkesinin milli takımıyla binlerce kilometre yol kat etmek zorunda kalacak. Sonrasında ise, seçkin seviyesini korumayı umduğu bir sezonda yoluna devam etmek üzere yeniden Hansi Flick'in takımına dönecek.