Barcelona taraftarları, La Liga El Clásico'sunda pazar akşamı Real Madrid ile oynanacak maç öncesinde Spotify Camp Nou'ya varan kendi takımlarının oyuncularını tezahüratlarla karşılarken, Kraliyet takımının oyuncularını ıslıklarla protesto etti. Bu sahne, iki ezeli rakip arasındaki merakla beklenen zirve öncesindeki gergin atmosferi yansıttı.

Her iki takımın kafilesi de maçın başlama düdüğünden önce stada hareket etmişti. Real Madrid oyuncuları Intercontinental Otel'den ayrılırken, Barcelona kafilesi Torre Melina Gran Meliá Barcelona Otel'den yola çıktı. Şampiyonluk yarışında olağanüstü bir öneme sahip olan bu karşılaşma taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.

Barcelona, teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde saha ve seyirci avantajını da kullanarak, galibiyet elde etmeyi ve geleneksel rakibiyle arasındaki farkı dokuz puana çıkarmayı hedefleyerek maça çıkıyor. Real Madrid ise farkı azaltacak ve kendisini yeniden güçlü bir şekilde zirve yarışına döndürecek olumlu bir sonuçla dönmeyi amaçlıyor.

Kraliyet takımı, maça etkili eksiklerle çıkıyor; bunların başında gribe yakalanan Thibaut Courtois ve cezalı olan Vinícius Júnior geliyor. Barcelona ise sezonun en çok beklenen maçlarından birinde Lamine Yamal ve Raphinha önderliğindeki hücum gücüne güveniyor.