Cambuur'dan karara sert tepki: Rezalet!

Hollanda'da sezonun tescil edilmesinin ardından Eerste Divisie lideri Cambuur, karardan hoşnut olmadığını belirtti.

Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm maçların eylül ayına dek yasaklanması nedeniyle, Eredivisie'nin şu anki haliyle tescil edilmesinde karar kıldı.

Bu kararla birlikte şampiyon ilan edilmedi. Aynı zamanda sezonda küme düşen ve gelecek sezon için lige yükselen takım olmayacak.

Hollanda Eerste Divisie (2. Lig) lideri Cambuur, bu karara ilk tepki veren takım oldu.

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29 haftanın sonunda üçüncü sıradaki Volendam'ın 11 puan puan önünde liderlik koltuğunda oturan Cambuur, Eredivisie'ye doğrudan yükselme konusunda büyük bir avantaja sahipti.

NOS'a konuşan teknik direktör Jan de Jonge "Bu karar Hollanda spor tarhinin en büyük rezaleti. Her zaman insanlar için en iyi kararın verilmesi taraftaryım ama bu spor ruhuna takışmayan bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

Cambuur Kulüp Direktörü Ard de Graaf ise "Seçeneklerimizi araştırıyoruz. Neden bu kararı alırken iki ligi birden düşünmediler anlamıyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. İki lig arasında ekonomik açıdan büyük bir fark var. Eredivisie ekipleri daha fazla para kazanıyor. Bu hak elimizden alındı. Bize haksızlık yapıldı" şeklinde konuştu.