Camavinga'ya yapılan saldırının ardından Barcelona resmi açıklama yaptı

Barcelona kulübü, cumartesi günü oynanması planlanan Deportivo Alavés karşılaşmasında "Gol 1957" taraftar tribününü, başta Clasico'da Real Madrid oyuncularının ikinci golü kutlaması sırasında Eduardo Camavinga'ya yönelik saldırı olmak üzere bir dizi disiplin ihlali nedeniyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

Karar, Real Madrid'in 2-1 kazandığı maçın ardından geldi. Maçın son dakikalarında Camavinga, taraftarlardan birinin bayrak direğiyle darbe almasına maruz kalmış, aynı anda tribünlerden bazı cisimler atılmış ve bu durum Camp Nou'daki taraftar davranışlarına ilişkin geniş bir tartışma başlatmıştı.

Camavinga'ya saldırı krizi alevlendirdi

Clasico'nun son dakikalarında, Real Madrid oyuncularının Kylian Mbappé'nin attığı ikinci golü kutlaması sırasında Camavinga'ya yönelik saldırı olayı yaşandı ve bu olay, maçtan sonra Barcelona'nın peşini bırakmayan en önemli konulardan biri haline geldi.

Polis, İspanya Ligi'nin olayla ilgili şikâyette bulunmasının ardından, stattaki güvenlik kameralarından yararlanarak ve kulübe bağlı güvenlik birimleriyle iş birliği yaparak saldırıya karışan taraftarın kimliğini belirlemeyi başardı.

İspanyol basınındaki haberlere göre, taraftar 60 bin euroya kadar varabilecek bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir; buna ek olarak spor tesislerine girişinin yasaklanmasına ilişkin olası yaptırımlar da söz konusu.

Barcelona'dan resmî açıklama

Barcelona, kararını internet sitesinde yayımladığı resmî bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Alavés maçında "Gol 1957" tribününün faaliyetinin durdurulmasının, kulübe ve bazı üyelerine karşı spor değerleriyle bağdaşmayan davranışlar nedeniyle açılan bir dizi disiplin işleminin sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barcelona kulübü, ligdeki gelecek Alavés maçında, tezahürat tribünü olarak bilinen Gol 1957 tribününün faaliyetini askıya alma kararı aldı.

Bu karar, spor değerleriyle bağdaşmayan davranışlar nedeniyle kulübe ve bazı üyelerine karşı açılan bir dizi disiplin işlemine yanıt olarak gelmektedir. Bu davranışlar, kulübü para cezalarına ve stadın kapatılması riskine maruz bırakmakta, ayrıca imajına zarar vermektedir.

Kulüp, durumu görüşmek ve Barcelona kulübünün mülklerini ya da itibarını riske atmadan takımı desteklemeye katkıda bulunacak coşkulu ve saygılı bir tezahüratı korumak için gerekli taahhütleri belirlemek amacıyla, Gol 1957 tribününü oluşturan grupların temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kulübün arzusu, bu görüşmelerin durumu düzeltmeye ve işleyişin düzgün yürütülmesini sağlamaya imkân vermesi şartıyla, Gol 1957 tribününün Aston Villa maçında tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmesidir.

Tezahürat, kulübün Barcelona kulübünün menfaati için herkesin ortak bağlılığı ve sorumluluğu temelinde korumak istediği önemli bir unsurdur."