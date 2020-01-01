Caleb Ekuban'ın testi pozitif çıktı
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AA
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli Takımı'nın kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun, temaslı olması gerekçesiyle izole edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim'de yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.