Caleb Ekuban'ın testi pozitif çıktı

Trabzonsporlu futbolcu Caleb Ekuban'ın test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ekuban'ın 13 Ekim'de Milli Takımı'nın kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun, temaslı olması gerekçesiyle izole edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim'de yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.