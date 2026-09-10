Caio Henrique, Ajax TV'ye verdiği röportajda Brezilya'daki çocukluk yıllarını anlattı. 29 yaşındaki sol bek, babasının bir motosiklet kazasında hayatını kaybetmesinin ardından baba figürü rolünü üstlenen dedesinin kritik rolünden de söz etti.

"Beş yaşındayken dedem beni yaşadığım şehirdeki bir futbol okuluna yazdırdı" diyerek söze başladı Ajax'ın yaz transferi. "Küçük yaşlardan itibaren çok fazla kaliteye sahip olduğumun belli olduğunu söylüyordu. Gelişmeye devam ettim ve sonunda Santos'a gittim."

"Dedem beni oraya hep götürürdü. Antrenmanlara, maçlara o götürürdü. Kramponlarımı, formamı o alırdı. Her zaman oydu."

"Babam, ben beş yaşındayken bir motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti" diye devam etti Henrique. "Bu yüzden dedem onun yerine baba figürü rolünü üstlendi."

"O, benim için her zaman önemli bir insan oldu. Bana her zaman sıkı çalışmayı, hedeflerim için savaşmayı öğretti. Hayalimin profesyonel futbolcu olmaksa, diğer oyunculardan her zaman daha çok çalışmam gerektiğini söylerdi."

"Bence bu süreçte bana yardım eden en önemli kişi oydu. Dedem Brezilya'da yaşıyor, uçakları da pek sevmiyor. Bu onun için çok zor. Mesela Monaco'ya hiç gitmedi" diyen Henrique, 2020 ile 2026 yazları arasında AS Monaco ile sözleşmeliydi.

Henrique'nin dedesi yakında Hollanda'ya gitmek için uçağa binebilir. "Bu yıl onunla konuştum ve Ajax'ı sevdiği için geleceğini söyledi. Ajax'a imza atmadan önce bana, 'Ajax'ın altmışlı, yetmişli ve seksenli yıllarda harika takımları vardı!' dedi."

"Birçok oyuncu tanıdığını ve başka şeyler de söyledi. 'Ajax'a imza atarsan, bu yıl seni izlemek için Amsterdam'a geleceğim!' dedi. O yüzden şimdi ona bir uçak bileti göndermem gerekiyor ki gelip bir maç izleyebilsin. Onsuz şu an bulunduğum yerde olmazdım" diyerek sözlerini noktaladı beş kez milli olan oyuncu.