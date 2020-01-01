Cagliari'nin hedefinde Hasan Ali Kaldırım var

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Serie A ekiplerinden Cagliari talip oldu.

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar için kadro yapılandırma dönemi başladı.

Kulüpler dış transfer kadar iç transfer için de mesai harcıyor.

'de sözleşmesi Ağustos ayının başında bitecek olan oyunculardan biri de Hasan Ali Kaldırım...

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Ajansspor'dan Barış Şehirlioğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli ekip ile Hasan Ali Kaldırım arasında yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadı.

Bu gelişme üzerine 30 yaşındaki sol bek, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Hasan Ali Kaldırım ile ilgilenen kulüpler arasında ekiplerinden de bulunuyor.

2012 yılından bu yana Fenerbahçe kadrosunda yer alan Hasan Ali Kaldırım, 2019-20 sezonunda 20 resmi maçta forma giydi ve 4 asist yaptı.