Cagliari, Fazzini için Parma’yı geride bıraktı: sağlık muayeneleri planlandı

Kendi evinde peygamberlik yapmak asla kolay değildir. Bu durumu çok iyi bilen Jacopo Fazzini, Fiorentina’nın en ateşli taraftarlarından biri olarak kulüpte oldukça zorlu bir sezon geçirdi. Öyle zorlu bir sezondu ki, sadece 12 ay sonra kulüple ayrılık kararı aldı. Son günlerde çok çekişmeli bir yarış yaşandı: Parma, hedefe bir adım kalmış gibi görünüyordu ancak son virajda Cagliari’ye yenik düştü.





Empoli’de birlikte çalıştığı dönemden bu oyuncuyu tanıyan Parma’nın sportif direktörü Pietro Accardi’nin baskısı belirleyici oldu; Accardi, Parma’nın hız kesmesini iyi değerlendirdi. Oyuncu, 13 Temmuz Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek. Transfer, 800 bin euro bedelli kiralama şeklinde gerçekleşecek ve satın alma opsiyonu 8 milyon euro olarak belirlendi.