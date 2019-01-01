Çağlarlı Leicester'dan Newcastle'a gol yağmuru: 5-0

Leicester City, Premier Lig'in 7. haftasında Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Newcastle United'ı 5-0 mağlup etti.

Premier Lig'e harika bir başlangıç yapan , 7. hafta mücadelesinde 'ı ağırladı. Leicester City; Paul Dummett (k.k), Jamie Vardy (2), Ricardo Pereira ve Wilfred Ndidi'nin golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti ve bu sezon ligdeki 4. galibiyetini aldı.

Leicester Menajeri Brendan Rodgers; Schmeichel, Ricardo, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Praet, Tielemans, Perez, Barnes, Vardy ilk 11'ini sahaya sürdü.

Newcastle United ise Dubravka, Krafth, Schar, Lascelles, Dummett, Atsu, Hayden, Longstaff, Almiron, Muto, Joelinton ilk 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 16. dakikada bu baskının sonucunu aldı. Leicester'ın 25 yaşındaki sağ beki Ricardo Pereira, orta sahada buluştuğu topu tek başına taşıdı ve ceza sahasına girmeden yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Newcastle United'da Isaac Hayden, 43. dakikada kırmızı kartla direkt oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı.

Leicester City'nin ikinci golü, Jamie Vardy'den geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan 32 yaşındaki golcü, yerden sert bir vuruşla kaleci Dubravka'yı mağlup etti ve skoru 2-0'a taşıdı.

Bu golden 3 dakika sonra, ev sahibini rahatlatan gol geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dennis Praet'in kaleye gönderdiği top, Paul Dummett'e çarptı ve kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu: 3-0

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Jamie Vardy, 64. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. Marc Albrighton'ın mükemmel ortasına arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Jamie Vardy, skoru 4-0'a taşıdı.

Maçın skorunu belirleyen gol, 90. dakikada geldi. Ceza sahasında topla buluşan Ndidi, dönerek yaptığı vuruşta skoru 5-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Newcastle United'ı 5-0 mağlup eden Leicester, puanını 14'e çıkararak 3. sıraya yerleşti. Deplasman ekibi ise 5 puanla 19. sırada kaldı.