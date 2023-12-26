İspanya La Liga'da Atletico Madrid, 2023'ü galibiyetle kapattı. Sahasında ağırladığı Sevilla'yı 1-0 mağlup eden başkent ekibi, mücadelenin normal süresinin son 20 dakikasını 10 kişi oynamak durumunda kaldı.

Çağlar Söyüncü'ye büyük şok!

Mücadeleye yedekler arasında başlayan A Millî Takım stoperi Çağlar Söyüncü, oyuna girer girmez gördüğü kırmızı kart ile takımını eksik bıraktı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Koke'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü oyuna aldı. Türk stoper, 2 dakikada 56 saniyedir oyundayken Lucas Ocampos'a arkadan sert bir müdahalede bulundu. Pozisyona ilişkin VAR incelemesinin ardından mücadelenin hakemi Alberola Rojas, 70. dakikada direkt kırmızı kart ile milli oyuncuyu oyun dışına gönderdi.

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"Tek bacağımla daha iyiyim!"

Çağlar Söyüncü'nün Sevilla karşısında atılmasının ardından eleştiriler de beraberinde geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlar oldukça acımasızdı.

Bir taraftar, "Saçları bacaklarından daha uzun" yorumunu yaparken bir başka Atleti taraftarı ise, "Şaka değil, tek bacakla ondan daha iyiyim" dedi.