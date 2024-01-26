Fenerbahçe, uzun süredir transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'yle bugün sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertli ekip, kış transfer döneminde Milan'dan Krunic ve Union Berlin'den İtalyan stoper Bonucci'yi kadrosuna katmıştı.

Kanarya'nın transfer çalışmaları devam ederken bu süreçte en çok istenen oyunculardan birisi olan Çağlar Söyüncü için de mutlu sona ulaştı.

Atletico Madrid ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için İspanyol kulübüyle el sıkıştı ve Türk stoper, bugün Sarı-Lacivertli ekiple sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

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Ne söylendi?

Sport Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü transferi için anlaşmaya vardı. Çağlar, sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün İstanbul’da olacak.

Çağlar Söyüncü'nün bu sezonki performansı

Milli futbolcu, sezon başında Atletico Madrid’e Leicester’dan bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ancak burada fazla süre alamayan Çağlar Söyüncü, 9 resmi maçta 213 dakika süre alabildi.