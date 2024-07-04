Fenerbahçe'nin millî stoperi Çağlar Söyüncü'nün Jose Mourinho ve transfer itirafı dikkat çekti.

2024-25 sezonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımda antrenman öncesinde Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'Efsane bir hocamız var'

Jose Mourinho'yu öven tecrübeli savunmacı, "Gerçekten tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir havamız var. Geçen seneden bozulmayan bir takımdaşlık var. Efsane bir hocamız var, dünyada kendini kanıtlamış bir hoca. Umarım sakatlık olmadan bu etapları atlar ve resmi maçlara hazır oluruz" ifadelerini kullandı.

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'Beni Tottenham'a istemişti!'

Mourinho'nun daha önce kendisini istediğini açıklayan millî futbolcu, şunları söyledi:

"Ben Leicester'dayken, Jose Mourinho ise Tottenham'daydı. Maçlarda esprili konuşmalar oldu.

Konferans Ligi'nde Leicester - Roma maçlarında karşılıklı mücadele ettik. Konuşmalarımız oldu ama ciddi değildi konuşmalar.

Beni istediğini biliyordum. Fenerbahçe'ye gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye transfer oldum."