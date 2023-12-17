Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Atletico Madrid'de yenilginin faturası Çağlar Söyüncü'ye kesildi.

Atletico Madrid, Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti

Çağlar Söyüncü'nün Williams'a müdahalesi penaltı oldu

Diego Simeone, Çağlar'ı oyundan aldı

NE OLDU? La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao'ya Guruzeta ve Nicholas Williams’ın golleriyle 2-0 kaybetti. Bu mağlubiyetin ardından Diego Simeone'nin öğrencileri ligde dördüncü sıraya geriledi. Nicholas Williams’a müdahalesinde penaltı kararı çıkan Çağlar Söyüncü ise eleştirilerin odağındaydı.

ÇAĞLAR NEDEN ELEŞTİRİLDİ? Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın 35. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazında Nicholas Williams’ı düşürünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Sancet, ağları havalandıramamış olsa da Çağlar devre arasında Diego Simeone tarafından oyundan alındı.

NE SÖYLENDİ? Karşılaşmanın ardından sosyal medyada eleştirilerin hedefinde Çağlar Söyüncü vardı. Bir kullanıcı Çağlar için, "Söyüncü, Diego Simeone takımdan ayrılana kadar bir daha bu formayı zor giyer." ifadelerini kullandı.

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SIRADA NE VAR? Atletico Madrid bir sonraki maçını 19 Aralık'ta Getafe ile oynayacak ve ardından 23 Aralık'ta Sevilla ile karşı karşıya gelecekler.