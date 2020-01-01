Çağlar Söyüncü'den kötü haber
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Premier Lig'in 5. haftasında Leicester City, sahasında Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna yer almazken, yedek oturan Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığının ciddi olduğunu ve sahalara dönmesinin üç ayı bulabileceğini söyledi.
Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Sırbistan maçları için kadroya alınan 24 yaşındaki savunmacı, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle iki maçta da forma giyememişti.