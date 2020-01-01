Çağlar Söyüncü'den kötü haber

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, sakatlığı bulunan milli stoperin yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalabileceğini söyledi.

Premier Lig'in 5. haftasında , sahasında Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna yer almazken, yedek oturan Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığının ciddi olduğunu ve sahalara dönmesinin üç ayı bulabileceğini söyledi.

Milli Takım'ın 'ndeki ve maçları için kadroya alınan 24 yaşındaki savunmacı, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle iki maçta da forma giyememişti.