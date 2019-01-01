Premier Lig

Çağlar Söyüncü, ilk yarının en iyi 11'inde!

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Getty Images
Goal, Premier Lig'de ilk yarının en iyi 11'ini belirlerken, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye de yer verdi.

Çağlar Söyüncü, sezon başından beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanırken, bir kez daha onurlandırıldı. Goal, Premier Lig'de ilk yarının en iyi 11'ini belirledi.

Liverpool oyuncularının domine ettiği ilk 11'de, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye de yer verildi.

İşte Goal'ün belirlediği listeye göre Premier Lig'de şimdiye kadar sezonun en iyi 11'i:

Editörün Seçtikleri

Kaleci: Bernd Leno (Arsenal)

Savunma: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Cağlar Söyüncü (Leicester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool)

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Orta Saha: Jordan Henderson (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa),

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester City)

Premier League XI

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