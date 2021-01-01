Çağdaş Atan'dan Emre Belözoğlu'na övgü

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle Fenerbahçe'nin daha iyi bir oyun oynadığını vurguladı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en iyi futbolu oynayan takımlardan biri de Aytemiz Alanyspor. Ligde beşinciliği kovalayan Akdeniz temsilcisi sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan neler söyledi?

41 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Erol Bulut sonrası göreve gelen Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsetti.

"Emre Hoca'yı tebrik ediyorum. O geldikten sonra Fenerbahçe farklı bir oyun oynamaya başladı.

"Sahada tam bir taktik savaşı vardı. Keyif aldım. Tabii Erol hoca da iyiydi, o anlamda söylemiyorum. Değişen bir oyun yapısı.

"Mesut Özil'in ikinci yarıda sahada olması cesur bir karardı. İyi bir oyun oldu. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun vardı.

"Ben 11'e 11 oyundan inanılmaz mutlu oldum. Şiddetli pres yaptık. Sosa'yı neredeyse topla buluşturmadık. Stoperleri ve kalecileri uzun paslara yönlendirip, hücum tazeledik. Ders niteliğinde bir oyun oynadık.

"Bitiricilik konusunda sıkıntılarımız var. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Üç topumuz direkten döndü. Fenerbahçe de şutlar attı ama pozisyon vermedik. Oyunun büyük bölümüne hakim olan bizdik."

Emre Belözoğlu neler söyledi?

Alanyaspor karşısında aldığı beraberlikle lider Beşiktaş'ın beş puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de genç çalıştırıcı Emre Belözoğlu sezon sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

"Alanyaspor ve Çağdaş Hoca'yı tebrik ediyorum. Topa sahip olma üzerine kurdukları oyunu sezon başından bu yana sürdürüyorlar. Güçlü ve iyi bir takım.

"Hiçbir şey bitmedi. Sezon sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz"