Çağdaş Atan: Çözmemiz gereken problemlerimiz var

Gaziantep FK'ye kaybederek son haftalardaki düşüşünü sürdüren Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen 'da teknik direktör Çağdaş Atan, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Kurguladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Demek kurguda bir hata yaptık. Daha önce maç kaybettik ama ilk defa oyunu da kaybettik. Hâlâ ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz. Rakiplerimiz bize daha fazla önlem alıyor. Bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. Düzeltmemiz gereken problemlerimiz var. Haftaya önemli maçımız var sonrasında daha da büyük bir maç oynayacağız. Bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Takımın bir düşüş içinde olduğu ortada. Sorumluluk tamamen benim."