Cafu: Messi bile Neymar'dan iyi değil

Brezilyalı efsane Cafu, vatandaşı Neymar'ın teknik olarak Lionel Messi'den bile daha iyi olduğunu söyledi.

Tarihin en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Cafu, kendisi gibi Brezilyalı olan Neymar'ı dünyanın en yetenekli futbolcusu olarak tanımladı.

Cafu, Fox Sports'a yaptığı açıklamada; "Günümüzde teknik olarak kimse Neymar'dan daha iyi değil, Messi bile. Onun büyük bir hayranı olsam da teknik kalite olarak Neymar dünyanın en iyisi." şeklinde konuştu.

Sahadayken tüm rakiplerinin Neymar'a odaklandığını söyleyen Cafu, "Böylece takım arkadaşlarına alan yaratıyor, ayrıca muhteşem goller atıyor... O, yeniden Dünya Kupası kazanma yolundaki en büyük umudumuz." ifadelerini kullandı.

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Neymar'ın yeteneklerine rağmen lider karakterde olmadığını belirten Brezilyalı futbol efsanesi, 28 yaşındaki yıldızın takım arkadaşlarına talimatlar veren biri olmadığını dile getirdi ve şunları söyledi:

"Bugünlerde milli takıma baktığınzda lider bir oyuncu göremiyorsunuz. Neymar'a bu sorumluluk verildi ancak bu onun yapısına uygun değil." ifadelerini kullandı.