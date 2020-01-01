Cafu: Alexander-Arnold dünyanın en iyisi olabilir

Brezilyalı efsane oyuncu, Liverpool'un genç sağ bekinin geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.

Futbol tarihinin en iyi sağ bekleri arasında gösterilen Cafu, 'un başarısında önemli pay sahibi olan Trent Alexander-Arnold'ın bir gün dünyanın en iyi oyuncusu olabileceğini söyledi.

Daha önce genç oyuncunun Ballon d'Or kazanabileceğini açıklayan Cafu, FIFA.com'a yaptığı açıklamada "Trent nadir görülen bir yeteneğe sahip. Eğer bu yolda ilerlemeye devam ederse, dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir. Onda 'FIFA Yılın En İyi Oyuncusu' ödülünü kazanacak potansiyel var. Tekniği inanılmaz ve çok kaliteli bir oyuncu. Onu izlemekten büyük keyif alıyorum. Aynı zamanda bir takım oyuncusu olarak büyük katkı sağlamayı da başarıyor." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki İngiliz sağ bek bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 2 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Daha fazla takım

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 12 asistle noktalayan Alexander-Arnold, lig tarihinde bir sezonda en fazla asist yapan savunma oyuncusu rekorunu kırmayı başarmıştı. Arnold, 17 Haziran'da yeniden başlayacak Premier Lig'de 1 asist daha yaptığı takdirde bu rekorunu geliştirecek.