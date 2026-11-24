Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'in Fas karşısındaki şampiyonluğunu onaylayan kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Mahkeme heyetinin oy birliğiyle verdiği karar, modern Afrika futbol tarihinin en tartışmalı davalarından birine noktayı koydu.

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Mahkeme bugün, Salı günü nihai kararını Senegal Futbol Federasyonu lehine açıkladı ve Senegal'e sahada kazandığı şampiyonluğu geri verdi. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) Temyiz Kurulu, geçtiğimiz Mart ayında kupayı Senegal'in elinden alarak finalin galibini hükmen Fas ilan etmişti.

Fransız RMC kanalının yayımladığı habere göre karar kısa sürede dünyanın dört bir yanında medyanın manşetlerine taşındı. Fas ve Senegal basınının konuyu ele alış biçimi belirgin şekilde ayrışırken, CAF'ın krizi yönetme şekli de uluslararası eleştirilerin hedefi oldu.

Fas basını: Dosya kapansa da kaybetmenin burukluğu

Faslı "Le Matin" gazetesi kararı, "kıta futbolunun yakın tarihindeki en tartışmalı davalardan birinin" sonu olarak değerlendirdi. Ancak gazete, son aylarda Spor Tahkim Mahkemesi'nin CAF Disiplin Kurulu'nun kararını onaylayacağına dair umutlar güçlendiği için kararın Fas taraftarlarında buruk bir his bıraktığına dikkat çekti.

Faslı "360 Sport" gazetesi ise kararın "Fas futbolunun gidişatında hiçbir şeyi değiştirmediğini" vurgulayarak etkisini hafifletmeye çalıştı. Gazete, Fas Milli Takımı'nın hedeflerinin İsviçre'nin Lozan kentindeki ofislerden çıkan bir karara indirgenemeyeceğini belirtti.

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Senegal basını şampiyonluk sevincini hatırlattı

Senegal tarafında ise karar, aşırı kutlamalardan uzak durulsa da farklı bir tonla ele alındı.

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"Le Soleil" gazetesi, Fransız şair Alphonse de Lamartine'in "Ey zaman, durdur yolculuğunu; ve siz, ey mutlu saatler, durdurun gidişinizi" dizelerine başvurdu. Bu dizeler, insanın zamanla birlikte akıp giden mutlu anları elinde tutmaktaki çaresizliğine gönderme yapıyor.

Gazete, bu dizelerin Senegal futbolunun son aylarda yaşadıkları ışığında özel bir anlam kazandığını belirtti ve 18 Ocak 2026'da Rabat'ta oynanan finalin sportif rekabetin sınırlarını aşarak Senegal halkının ortak hafızasının bir parçası haline geldiğini vurguladı.

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Gazete şöyle devam etti: "Bir sonuca itiraz edilebilir, bir karar tartışılabilir, anlaşmazlık uzatılabilir; ama koca bir halkın yaşadığı gerçek mutluluk elinden alınamaz."

Avrupa basını kararın yansımalarını takip ediyor

Kararın yankıları Avrupa basınına da ulaştı. İspanya'da AS gazetesi, final maçının sonunda yaşanan ve Senegalli taraftarların karıştığı şiddet olaylarını öne çıkarmayı tercih etti.

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Marca ise haberine "CAS, Afrika Kupası'nı Senegal'e geri verdi: Fas alev alev" başlığını attı. Gazete, Fas'ta kendi lehine bir karar çıkma ihtimalinin oldukça yüksek görüldüğünü, bu nedenle kararın ülkede öfkeli tepkilere yol açtığını aktardı.

İngiltere'de Daily Mail, kararı oyuncuları kaotik olaylara sahne olan finalde sahayı terk etmesine rağmen şampiyonluğu Senegal'e geri veren çarpıcı bir karar olarak nitelendirdi.

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Alman Bild gazetesi de aynı ifadeyi kullanarak davanın 10 ay süren karmaşık bir krize dönüştüğüne işaret etti.

İtalyan La Gazzetta dello Sport ise davadaki art arda gelen dönüşlere odaklandı ve "Yeni gelişme: Kupa Senegal'e dönüyor" diye yazdı. Gazete, Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararının 18 Ocak 2026'dan bu yana süren anlaşmazlığın seyrini bir kez daha değiştirdiğini belirtti. Ardından tartışmaların bitmeyeceğini, ancak 2025 Afrika Uluslar Kupası dosyasının son durağına ulaştığını ekledi.

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CAF yöneticilerine sert suçlamalar: En büyük kaybeden herkesin alay konusu oldu

Tepkiler yalnızca yazılı basınla sınırlı kalmadı. ABD'deki "CBS Sports Golazo" programı, Şampiyonlar Ligi maçlarının yayını sırasında konuyu eski Sierra Leone milli futbolcusu Michael Lahoud'un yorumlarıyla ele aldı.

Lahoud, CAF yöneticilerini sert bir dille eleştirerek krizden en çok zarar görenin onlar olduğunu söyledi: "Bence bu hikâyenin en büyük kaybedenleri CAF yöneticileri, çünkü bugün herkesin alay konusu oldular."

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Lahoud şöyle devam etti: "İlk kararlarını verdiklerinde zaten gülünç duruma düşmüşlerdi, şimdi de bu karardan geri adım atıp hatalarını düzeltmek zorunda kaldılar."

Lahoud, şampiyonluğun bu şekilde verilmesi kararının kabul edilmesi halinde doğabilecek sonuçlara karşı da uyardı: "Fas'ın bu şekilde davranmasına izin verir ve bir şampiyonluğun bu şekilde verilmesini kabul edersek, bu, futbol maçlarının ve turnuvaların sahada değil mahkemelerde belirlenebileceği anlamına gelir."

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Fas yeni bir hukuki adımın sinyalini veriyor

Spor Tahkim Mahkemesi, CAF Temyiz Kurulu'nun geçtiğimiz 17 Mart'ta verdiği ve şampiyonluğu Senegal'den alıp Fas'a veren kararını iptal etmişti. Mahkeme, hakemin finalde yaşanan olayların ardından oyunu yeniden başlatma kararı verirken herhangi bir hukuki hata yapmadığı sonucuna varmıştı.

Nihai karar açıklanmış olsa da dosya hukuki açıdan tamamen kapanmış değil. Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına itiraz etmek için "gerekli tüm hukuki adımları" atma niyetinde olduğunu açıkladı.

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Böylece şampiyonluğu Senegal'e geri veren karar, yeni bir uluslararası tartışmanın odağına dönüştü. Tartışma yalnızca Afrika şampiyonunun kimliğiyle sınırlı kalmadı; kıta federasyonunun krizi yönetme biçimine ve bunun Afrika futbolunun imajına etkilerine de uzandı.