Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF" Yürütme Komitesi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Genel Sekreter Mattias Grafström tarafından "FIFA Forward" girişimine ilişkin sunulan "güncellemeyi" oy birliğiyle onayladı; Afrika futbolunu dünyanın en iyileri arasına taşıma ve yönetişim ile şeffaflığın en iyi uygulamalarına bağlı kalma taahhüdünü vurguladı.

CAF, resmi açıklamasında, önerilen FIFA Forward Enterprise projesinin oluşturulma sürecinde hataların yaşandığını kabul eden güncellemede yer alan hususları not ettiğini; FIFA Konseyi'ni ve üye federasyonları süreçten dışlama niyeti bulunmadığını ve dosyanın farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini teyit etti.

Infantino ve Grafström, söz konusu hatalar için açık bir özür dileyerek bunların tekrarlanmayacağı sözünü verdi ve sonuçları hakkında bir raporun bir sonraki toplantısında FIFA Konseyi'ne sunulacağı gerekli bir gözden geçirmenin yapılacağını duyurdu. Ayrıca üye federasyonların ve FIFA Konseyi'nin onayına sunulacak olan öneri geri çekildi; yaşanan hatalara rağmen tüm işlemlerin FIFA'nın düzenleyici çerçevesine uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Dr. Patrice Motsepe, CAF'ın ortak güncellemeyi memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini belirterek, konfederasyonun Afrika futbolunu geliştirmeye odaklanmayı sürdüreceğini ve dünyadaki yönetişim, şeffaflık ile denetimin en iyi uygulamalarına bağlı kalma taahhüdünü teyit ettiğini vurguladı.

Motsepe, yönetişime, hukuki prosedürlere ve şeffaflığa bağlılığın Afrika'da son derece önemli ve pazarlık konusu olmayan bir husus olduğunu, bunun CAF'ın hükümetlerden, şirketlerden ve kurumlardan beklediği bir davranış olduğunu ve konfederasyonun bizzat kendisinin de buna bağlı kaldığını ekledi.

Motsepe, CAF'ın yönetişim, hukuki prosedürler ve şeffaflığın en iyi uygulamalarını korumak ve dünya çapında futbolun gelişimine katkıda bulunmak için FIFA, üye federasyonlar ve diğer kıta konfederasyonlarıyla çalışmaya devam etme taahhüdünü teyit etti.

Konfederasyonun 54 üye federasyonun erkek ve kadın oyuncularının, antrenörlerinin ve milli takımlarının gelişimine, ayrıca kıtadaki amatör ve profesyonel turnuvalara odaklanmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

Motsepe, CAF'ın mali öz yeterliliğini ve bağımsızlığını güvence altına almak ve stat ve altyapı inşasını ve gelişimini sürdürmek amacıyla mevcut ve yeni sponsorlar, ortaklar ve yatırımcılarla yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Ayrıca Kenya, Tanzanya ve Uganda'da düzenlenmesi planlanan "TotalEnergies" Afrika Uluslar Kupası turnuvasına yönelik hazırlıklardaki ilerlemeye ve diğer turnuvalara işaret etti.

Yürütme Komitesi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya oy birliğiyle desteğini teyit etti ve Afrika futboluna verdiği destek için kendisine teşekkür etti; ayrıca 2026 Dünya Kupası turnuvasının organizasyonu için kendisine, Genel Sekreter Mattias Grafström'e ve FIFA yönetimine teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, hâlihazırda Fas'ta düzenlenen Kadınlar Afrika Uluslar Kupası turnuvasının yüksek seviyesi övüldü ve büyük bir başarı elde ettiği vurgulandı.