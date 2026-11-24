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BVB, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında cesur bir ikinci yarı performansıyla Arsenal deplasmanında 1-1'i hak etti. Dortmund'un en iyileri iki savunmacıydı. Oyuncu notları ve değerlendirmeler.

Maça çok baskın başlayan Arsenal, Viktor Gyökeres'in harika aşırtma golüyle hak ettiği üstünlüğü yakaladı (10. dakika). Dortmund, kağıt üzerinde savunma ağırlıklı sekiz oyuncusu ve beşli savunma hattına rağmen gol pozisyonunda Arsenal'e baskı kuramadı. Bu sorun ilk yarının büyük bölümünde sürdü. Yine de BVB devre arasında kadar tehlike yaratmayan beş şut çekti. İkinci yarıda çok daha cesur oynayan Dortmund, mücadele ederek maça ortak oldu ve o ana

kadar çok etkisiz kalan Maximilian Beier'in golüyle hak ettiği beraberliği buldu (55. dakika). Joane Gadou, bireysel koşusunun ardından Beier'e harika bir pas verdi. Bundan dört dakika önce Gyökeres'in kolunun alt kısmına top çarpınca Dortmundlu oyuncular haklı olarak ceza sahasında elle oynama itirazında bulunmuştu. Ancak VAR, anlaşılmaz nedenlerle müdahale etmedi.

BVB'nin Arsenal deplasmanındaki maçının tam raporu burada!

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BVB'nin Arsenal maçı notları: Gregor Kobel

Evet, Viktor Gyökeres'in skoru 1-0 yapan şutu harikaydı ve hayır, Kobel bu pozisyonda kesinlikle bariz bir kaleci hatası yapmadı. Yine de yediği ilk golde biraz talihsiz göründü. Birkaç dakika sonra ise Christos Tzolis'e karşı iyi bir kurtarış yaptı. Madueke'nin dönen topa vuruşunu Svensson'un engellemesi de onun için şanstı. Not: 3,5

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BVB'nin Arsenal maçı notları: Joane Gadou

Savunmanın tamamı gibi maçın başında çok işi vardı. Diğerleri gibi o da rakip oyuncuları doğru şekilde paylaşmakta ve maça girmekte epey zorlandı. Ancak 20 dakika sonra Christos Tzolis'e karşı biraz daha iyi konumlanmaya başladı ve ikili mücadeleler de kazandı. Devreye kısa süre kala kazandığı bir top, Dortmund'un oldukça iyi bir kontra atağa çıkmasını sağladı; atağı dar açıdan yaptığı vuruşla kendisi bitirdi. Bir başka top kazanma hamlesi, ardından orta sahayı cesurca geçip Maxi Beier'e verdiği pas ise 1-1'i getirdi. Kendi ceza sahasında da top çaldı. Maçın bitimine kısa süre kala oyundan alınması yalnızca onda değil, başkalarında da şaşkınlık yarattı. Not: 2

BVB'nin Arsenal maçı notları: Waldemar Anton

İlk 11'e döndüğü maçta çok işi olduğu için o da epey zorlandı. Başlangıçta Nico Schlotterbeck'ten az farkla da olsa daha sağlam göründü. Dortmund'un baskılı döneminde topu kaybetti, ardından Noni Madueke ile girdiği koşu yarışını da yitirdi. Bu pozisyonun sonuçları olabilirdi. Sonrasında ise Gyökeres'e karşı iyi bir kayarak müdahale yaptı. Not: 3,5

Getty Images

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BVB'nin Arsenal maçı notları: Nico Schlotterbeck

Viktor Gyökeres ve Noni Madueke karşısında zorlandı. İkili onu öylesine meşgul etti ki normalde hiç de öyle olmayan Alman milli oyuncu zaman zaman dönüşlerde ağır kaldı. Ancak ilk yarının son bölümünde Declan Rice'a karşı önemli bir müdahale yaptı. İkinci yarıda daha az göze çarptı; bu maçta bu iyi bir şeydi. Arsenal'in pozisyonunda topu kesin olarak uzaklaştırmaya çalışırken yanlışlıkla Kobel'e çarptı. Not: 4

BVB'nin Arsenal maçı notları: Julian Ryerson

İlk yarıda diğer kanattaki Svensson'a göre çok daha az göze çarptı ama daha güvenilirdi. Yine de Londra ekibi hücuma yüklendiğinde o da her zaman hazır görünmedi. Uzatma süresinin son dakikasında topu bir kez daha taca gönderdi. Genel olarak sağlam bir performans sergiledi. Not: 3,5

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BVB'nin Arsenal maçı notları: Jobe Bellingham

O da nispeten zayıf bir ilk yarının ardından performansını belirgin biçimde yükseltti ve hücumları geliştirmek için çok daha fazla çaba gösterdi. Dortmund'u 2-1 öne geçirdiği düşünülen golde az farkla ofsayttaydı. 73. dakikada yerini Marcel Sabitzer'e bıraktı. Not: 4

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BVB'nin Arsenal maçı notları: Felix Nmecha

Son maçta attığı golle parlamış, ardından gol sevinçleriyle veya gol sevinçleri nedeniyle tartışmalara yol açmıştı . Arsenal karşısında güçlü Londra ekibinin hücumlarını bozmak için elleri de ayakları da doluydu. Bunda pek başarılı olamadı ve 1-0'lık golde onun da küçük bir payı vardı. Londra'da ceza sahasında aksiyona girmeyi nadiren denedi ama sonuç alamadı. Genel olarak yeterince kararlı olmayan bir performans sergiledi. Not: 4,5

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BVB'nin Arsenal maçı notları: Joey Veerman

Hemen her zamanki gibi Dortmund'da topla en çok buluşan oyuncuydu ve istatistiklere göre paslarının da büyük bölümü yerini buldu. Ancak bunda takım arkadaşlarının paslarının peşinden zaman zaman kararlılıkla koşmasının da payı vardı. Oyunu her zamankinden daha az isabetli görünüyordu; hamlelerinde de netlik eksikti. Fakat ikinci yarıda Dortmund maça tutunurken kontrolü eline aldı ve topları ileriye de akıllıca dağıttı. Not: 3

IMAGO

BVB'nin Arsenal maçı notları: Daniel Svensson

1-0'dan önce Ben White tarafından bloke edilip pozisyonun dışına itildi; böylece golü atan oyuncunun yakınında kimse kalmadı. Kendisi de 16. dakikada Noni Madueke'nin dönen topa vuruşunu engelledi. İki takımın da tehlikeli pozisyonlarının çoğunda bir şekilde vardı. 49. dakikadaki pası, Dortmund adına en azından net bir gol fırsatını hak ediyordu. İkinci yarıda ise neredeyse yalnızca hücumda göze çarptı. Not: 2

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BVB'nin Arsenal maçı notları: Fabio Silva

Kas sakatlığından yeni kurtulan forvet Serhou Guirassy'nin önünde tercih edildi. 20. dakikada Dortmund'un kaleye ilk yaklaşmasını sağladı, ancak bu çok etkisiz bir girişimdi. Güzel bir pasla Daniel Svensson'a yarım bir fırsat hazırladı, fakat ardından orta sahada topu kötü biçimde kaybetti. Declan Rice'ın bu hatayı skoru 2-0'a getirmek için kullanması gerekirdi. Yine de ilk yarıda Dortmund'un en tehlikeli oyuncusuydu. Devre arasından sonra oyundan alınana dek oyunu canlandırmaya çalıştı ama sonunda sonuç alamadı. Not: 4

Getty Images

BVB'nin Arsenal maçı notları: Maximilian Beier

Topla 12 buluşma, yedi pas, bir ofsayt, sıfır şut: Maximilian Beier'in ilk yarı istatistikleri, performansı kadar zayıftı. Kağıt üzerinde ikinci forvet olarak sahaya çıksa da çoğunlukla Fabio Silva'nın arkasında oynadı. İkinci yarının başında Svensson'un iyi pasında, pek açıklanamayan bir nedenle topa vuramayınca skoru 1-1 yapma fırsatını kaçırdı. Kabul edilemez bir performanstı, ta ki Dortmund'un ilk net fırsatında Joane Gadou'nun harika koşusunun ardından

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topu güzel bir vuruşla ağlara gönderip skoru 1-1 yapana kadar. Böylece 5'lik notu, sonuçta şu nota dönüştü: 3,5

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BVB'nin Arsenal maçı notları: Oyuna sonradan girenler

Serhou Guirassy: 64. dakikada Fabio Silva'nın yerine oyuna girerek kas sakatlığının ardından sahalara döndü. Niko Kovac onu dinlendirmeyi tercih ederdi, ancak 1-1'den sonra Dortmund teknik direktörü belli ki bir fırsat gördü. Guirassy ise hücumda pek bir şey üretemedi. Diğer tarafta, Arsenal'in 80. dakikadaki pozisyonunda topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine göndermemesi şanstı. Not: 4,5

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Konstantinos Karetsas: Guirassy ile birlikte oyuna girdi ve golü atan Maximilian Beier'in yerini aldı. Ancak hücuma hareketlilik katamadı. Dortmund bu iki değişiklikle daha iyiye gitmedi. Not: 4,5

Marcel Sabitzer: 73. dakikada Bellingham'ın yerine girdi, ancak onun oyuna dahil olması da fazla etki yaratmadı. Not verilmedi.

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Filippo Mane: Uzatma süresinde iyi oynayan Gadou'nun yerine girdi. İkinci golü yeme tehlikesine karşı o da direndi. Not verilmedi.