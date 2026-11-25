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Eintracht Frankfurt'ta gelecekte yeni bir stadyuma ihtiyaç duyulacağı konusunda görüş birliği var gibi görünüyor. Planlar devasa boyutta.

Haberi aktaran Sport Bild'e göre SGE, 2038 veya 2042 Dünya Kupası için olası adaylık sürecinde yeni bir iç saha stadıyla öne çıkmak istiyor. Almanya'da bugüne kadarki son Dünya Kupası için 2005'te kapsamlı biçimde yenilenen Postbank-Arena artık yaşlanmış durumda. Taraftarlar bunun ilk işaretini geçen Bundesliga hafta sonunda gördü.

Hoffenheim karşısında alınan 1-0'lık galibiyette stadyumun ses sistemi bozuldu. Bu durum, tribünlerde kulüp marşı "Im Herzen von Europa"nın enstrümansız söylenmesiyle tüyleri diken diken eden bir atmosfer yaratsa da yönetim kurulu başkanı Axel Hellmann'ı kızdırdı.

Hellmann, maç sırasında, "Yeni stadyum konusunu ele almak gerekip gerekmediğini ya da bunun için yanlış zaman olup olmadığını soranlar, bir stadyum üçüncü on yılına girerken neler yaşanabileceğinin ilk örneğini gördü" dedi. Sözleri, denetim kurulu başkanı ve kulüp başkanı Mathias Beck'ten de karşılık buldu.

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Eintracht Frankfurt, BVB'yi ve "Sarı Duvar"ı geride mi bırakacak?

"Futbolun, kulübün ve dolayısıyla Eintracht'ın tamamının geleceğinin stadyum meselesine bağlı olacağı konusunda hemfikiriz" diyen Beck, Sport Bild'e şöyle devam etti: "Bugün bu konuyla ilgilenmezsek gerekli gelişmeleri erkenden başlatmak için doğru zamanı kaçırabiliriz."

Bu doğrultuda Sport Bild'in haberine göre SGE, "AS+P Albert Speer + Partner GmbH" mimarlık şirketine bir fizibilite çalışması yaptırdı bile. Planlanan yeni stadyumun seyirci kapasitesi 75.000 ile 80.000 arasında olacak. Özellikle ayakta seyirci kapasitesinin artırılması, hatta rekor seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Ev sahibi takım tribününde 25.000'e kadar ayakta seyirciye yer açılması planlanıyor. Böylece BVB'nin "Sarı Duvar"ı, Avrupa'nın en büyük ayakta seyirci tribünü olma özelliğini kaybedecek (24.500).

İnşaatın ne zaman başlayabileceği kente bağlı ve süreç karmaşık olabilir. Çünkü alanda yeni stadyumun yanı sıra konserler ve gösteriler gibi etkinliklere, buz hokeyi ve basketbola ev sahipliği yapacak yeni bir çok amaçlı salon da inşa edilmesi planlanıyor.