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BVB, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında cesur bir ikinci yarı sergileyerek Arsenal deplasmanında 1-1'i hak etti. Dortmund'un en iyileri iki savunmacıydı. Oyuncu notları ve değerlendirmeleri.

Arsenal, oyuna çok üstün başladığı bölümde Viktor Gyökeres'in nefis aşırtma vuruşuyla hak ettiği üstünlüğü yakaladı (10.). Dortmund, savunma ağırlıklı sekiz oyuncuyla ve beşli savunmayla sahada olmasına rağmen bu golde Arsenal'e baskı kuramadı. Bu sorun ilk yarının büyük bölümünde sürdü. Yine de BVB, ilk yarıda beşi de tehlikesiz olan beş şut çekti. İkinci yarıda çok daha cesur oynayan Dortmund, mücadeleye ortak oldu ve o ana

kadar çok kötü oynayan Maximilian Beier'in golüyle hak ettiği beraberliği buldu (55.). Joane Gadou, bireysel koşusunun ardından ona harika bir pas verdi. Dört dakika önce Dortmund, top Gyökeres'in ön koluna çarptığında ceza sahasında haklı olarak elle oynama itirazında bulunmuştu. Ancak VAR, anlaşılmaz bir şekilde müdahale etmedi.

BVB'nin Arsenal deplasmanındaki maçının tamamını anlatan habere buradan ulaşabilirsiniz!

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BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Gregor Kobel

Evet, Viktor Gyökeres'in 1-0'ı getiren şutu harikaydı ve hayır, Kobel bu pozisyonda kesinlikle bariz bir kaleci hatası yapmadı. Yine de yediği ilk golde biraz talihsiz göründü. Birkaç dakika sonra Christos Tzolis'e karşı müthiş bir kurtarış yaptı, ancak Madueke'nin dönen topa vuruşunu Svensson'un engellemesi de onun adına şanstı. Not: 3,5

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BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Joane Gadou

Savunmadaki herkes gibi maçın başında çok işi vardı. Diğerleri gibi o da rakipleri doğru biçimde paylaşmakta ve oyuna girmekte çok zorlandı. Ancak 20 dakika sonra Christos Tzolis'e karşı daha iyi pozisyon almaya başladı ve ikili mücadeleler de kazandı. Devre arasından hemen önce kaptığı bir top, Dortmund'un oldukça iyi bir kontra atağına yol açtı; atağı dar açıdan yaptığı vuruşla kendisi bitirdi. Bir başka top kapma hamlesinin ardından orta sahayı olağanüstü bir cesaretle geçti ve Maxi Beier'e verdiği pasla 1-1'in yolunu açtı. Kendi ceza sahasında da top çaldı. Maçın bitimine az kala oyundan çıkarılması, yalnızca kendisinin değil başkalarının da anlam veremediği bir karardı. Not: 2

BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Waldemar Anton

İlk 11'e döndüğü maçta çok işi olduğu için o da epey zorlandı. Başlangıçta Nico Schlotterbeck'ten biraz daha sağlam görünüyordu, ancak aralarındaki fark çok küçüktü. Dortmund'un baskıyı artırdığı bölümde topu kaybetti, ardından Noni Madueke'ye karşı girdiği koşu yarışını da yitirdi. Bunun sonuçları olabilirdi. Sonrasında ise Gyökeres'e karşı harika bir kayarak müdahale yaptı. Not: 3,5

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BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Nico Schlotterbeck

Viktor Gyökeres ve Noni Madueke karşısında zorlandı. İkili onu o kadar meşgul etti ki normalde hiç öyle olmayan Alman millî takım oyuncusu zaman zaman dönüşlerde bile ağır göründü. Ancak ilk yarının son bölümünde Declan Rice'a karşı çok iyi bir müdahaleyle tehlikeyi önledi. İkinci yarıda daha az göze çarptı; bu maçta bu iyi bir şeydi. Arsenal'in bir fırsatını tamamen uzaklaştırmaya çalışırken istemeden Kobel'e çarptı. Not: 4

BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Julian Ryerson

İlk yarıda diğer kanattaki Svensson'a göre çok daha az göze çarptı, ama daha güvenilirdi. Yine de Londralılar hücuma yüklendiğinde o da her zaman duruma hâkim görünmedi. Uzatma dakikalarının son anında topu bir kez daha taca göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı. Genel olarak sağlam bir performans sergiledi. Not: 3,5

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BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Jobe Bellingham

O da oldukça zayıf geçen ilk yarının ardından performansını belirgin biçimde yükseltti ve hücumları geliştirmek için çok daha fazla çabaladı. Takımını sözde 2-1 öne geçiren golünde az farkla ofsayttaydı. 73. dakikada yerini Marcel Sabitzer'e bıraktı. Not: 4

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BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Felix Nmecha

Son olarak attığı golle parlamış, ardından gol sevinciyle ilgili tartışmalara yol açmıştı . Arsenal karşısında güçlü Londra ekibinin hücumlarını aksatmak için ellerini ve ayaklarını kullanmak zorunda kaldı. Bunu pek başaramadı ve 1-0'lık golde de küçük bir payı vardı. Londra'da nadiren de olsa ceza sahasında etkili olmaya çalıştı, ancak sonuç alamadı. Genel olarak yeterince kararlı olmayan bir performans sergiledi. Not: 4,5

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BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Joey Veerman

Neredeyse her zamanki gibi Dortmund'da topla en çok buluşan oyuncuydu. Kâğıt üzerinde paslarının da büyük bölümü yerini buldu, ancak bunda takım arkadaşlarının zaman zaman toplarının peşinden kararlılıkla koşmasının da payı vardı. Oyunu her zamankinden daha az isabetli görünüyordu; hamleleri de yeterince net değildi. Fakat Dortmund'un mücadele ederek maça ortak olduğu ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı ve topları ileriye de akıllıca dağıttı. Not: 3

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BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Daniel Svensson

1-0'dan önce Ben White tarafından engellenip pozisyonun dışına itildi. Böylece golü atan oyuncunun yakınında kimse kalmadı. 16. dakikada ise Noni Madueke'nin dönen topa vuruşunu kendisi engelledi. İki takımın da tehlikeli pozisyonlarının çoğunda bir şekilde vardı. 49. dakikadaki pası, Dortmund adına en azından net bir gol fırsatıyla sonuçlanmayı hak ediyordu. İkinci yarıda ise neredeyse yalnızca hücumdaki katkısıyla öne çıktı. Not: 2

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BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Fabio Silva

Kas sakatlığından yeni dönen forvet Serhou Guirassy'nin yerine tercih edildi. 20. dakikada Borussia'nın kaleye yönelik ilk, ancak son derece etkisiz girişimini yaptı. Şık bir pasla Daniel Svensson'a yarım bir fırsat hazırladı, fakat ardından orta sahada topu kötü bir şekilde kaybetti. Declan Rice'ın bu pozisyonu 2-0 için değerlendirmesi gerekirdi. Yine de ilk yarıda Dortmund'un en tehlikeli oyuncusuydu. Devre arasından sonra da oyundan çıkana kadar hücumlara hareket katmaya çalıştı, ancak sonuç alamadı. Not: 4

Getty Images

BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Maximilian Beier

On iki kez topla buluşma, yedi pas, bir ofsayt, sıfır şut: Maximilian Beier'in ilk yarı bilançosu, sahadaki performansı kadar zayıftı. Kâğıt üzerinde ikinci forvet olarak görev alsa da çoğunlukla Fabio Silva'nın arkasında oynadı. İkinci yarının başında Svensson'un iyi pasını, topa oldukça anlaşılmaz bir şekilde vuramayınca 1-1 fırsatına çeviremedi. Tartışılmayacak kadar kötü bir performanstı, ta ki Dortmund'un ilk net fırsatında Joane Gadou'nun müthiş koşusunun ardından

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1-1'lik golü güzel bir vuruşla atana kadar. Böylece 5 olacak notu... Not: 3,5

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BVB'nin Arsenal karşısındaki oyuncu notları: Oyuna sonradan girenler

Serhou Guirassy: 64. dakikada Fabio Silva'nın yerine girerek kas sakatlığının ardından sahalara döndü. Niko Kovac onu dinlendirmeyi tercih ederdi, ancak Dortmund'un teknik direktörü 1-1'den sonra belli ki bir fırsat gördü. Guirassy ise hücumda pek bir şey yapamadı. Diğer tarafta, Arsenal'in 80. dakikadaki fırsatında topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine göndermemesi onun adına şanstı. Not: 4,5

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Konstantinos Karetsas: Guirassy ile birlikte oyuna girerek golcü Maximilian Beier'in yerini aldı. Ancak hücumda oyuna hareket katamadı. Dortmund, bu iki değişiklikle daha iyi hâle gelmedi. Not: 4,5

Marcel Sabitzer: 73. dakikada Bellingham'ın yerine girdi, ancak onun oyuna girişi de pek etki yaratmadı. Not verilmedi.

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Filippo Mane: Uzatma dakikalarında iyi oynayan Gadou'nun yerine girdi. Rakibin ikinci golü atmasını önlemek için o da mücadele etti. Not verilmedi.