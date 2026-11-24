Reklam

BVB, en büyük yeteneklerinden birini kaybedebilir mi? Niko Kovac, Arsenal maçı için son dönemde sakat olan iki oyuncuya yeşil ışık yaktı. Borussia Dortmund'dan haberler ve transfer iddiaları.

BVB hakkında diğer haberler, özel dosyalar ve transfer iddiaları:

Henüz 29 yaşında kariyerine son mu veriyor? BVB'nin eski harika çocuğu profesyonel futbola ara veriyor

"Benim için inanılmaz bir onur": U21 millî oyuncusu Borussia Dortmund'un ilgisini doğruladı

"Tam isabet": Hans-Joachim Watzke, BVB'deki bir isimden son derece memnun

BVB transfer iddiası: Mathis Albert yazın Manchester United'a mı gidecek?

Borussia Dortmund, gözde yeteneği Mathis Albert'i gelecek yaz kaybedebilir. Sky'ın haberine göre 17 yaşındaki oyuncu, BVB'de aldığı sürelerden memnun değil ve bu nedenle yakın zamanda transfer olmak isteyebilir.

Albert, sportif durumunu değerlendirdikten sonra sarı-siyahlılardan ayrılmaya karar verirse Manchester United onun için cazip bir seçenek olabilir. Çünkü Albert'in ABD A Millî Takımı'ndaki ilk maçına çıktığı dönemde takımın başında olan Mauricio Pochettino, birkaç gün önce Manchester United'ın başına geçti.

Reklam Reklam

Sky'a göre yaklaşan kış transfer döneminde bir transfer gündemde değil. Ancak Pochettino o zamana kadar Manchester United'ın başında kalır ve oyuncuyu kadroya katma yönünde ilgi gösterilirse, mevcut sezonun ardından Kırmızı Şeytanlar'a transfer ihtimali güçlenebilir. Dikkat çekici nokta şu: Albert'in BVB ile sözleşmesi resmî olarak sona eriyor, ancak Dortmund'la devam etmek üzere bir anlaşmaya şimdiden varıldığı söyleniyor.

Related Topics

Albert, Borussia Dortmund'da henüz beklenen çıkışı yapamadı. Bu sezon şimdiye kadar A takımda dört resmî maça çıktı. Son olarak cumartesi günü Borussia Mönchengladbach'a karşı deplasmanda kazanılan 1-0'lık maçta 72. dakikada oyuna girdi. İlk 11'deki tek maçına ise eylül başında Almanya Kupası'nın ilk turunda HEBC Hamburg'a karşı alınan 5-0'lık galibiyette çıktı.

17 yaşındaki oyuncunun millî takımdaki performansı ise çok daha iyi. Şimdiye kadar beş millî maçta oynayan Albert, eylül sonunda Şili'ye karşı alınan 4-2'lik galibiyette bir gol attı ve kısa süreliğine ABD A Millî Takımı'nın en genç golcüsü oldu.

Reklam

Ancak bu rekor uzun süre ayakta kalmadı. Rekor artık Albert'ten yalnızca dört gün sonra ABD formasıyla gol atan Cavan Sullivan'a ait. Sullivan, 17 yaş 6 günlükken Dortmundlu oyuncudan 125 gün daha gençti.

Getty Images

BVB haberi: Dortmund, Arsenal karşısına Serhou Guirassy ve Carney Chukwuemeka ile çıkabilecek

Borussia Dortmund, salı günü saat 21.00'de Arsenal deplasmanında oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yeniden Serhou Guirassy ve Carney Chukwuemeka'dan yararlanabilecek.

Reklam

Teknik direktör Niko Kovac, pazartesi akşamı Londra'da iki oyuncunun da "hazır" olduğunu söyledi: "İlk 11'de mi yoksa daha sonra mı oynayacaklarını yarın göreceğiz." Guirassy ve Chukwuemeka, son dönemde uyluk sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti.

Avrupa'nın en iyi iki savunma hattı karşı karşıya gelecek olsa da Kovac, İngiltere şampiyonuna karşı hareketli bir maç bekliyor. "İki takım da gol atacak kaliteye sahip olduğu için maçın 0-0 biteceğini sanmıyorum" dedi. "Bizi ne kadar zor bir maçın beklediğini biliyoruz. Ama istediğimizi, yani puanları alabilecek kaliteye sahibiz. Bunun için hem topla hem de topsuz oyunda en iyi performansımızı sergilemeliyiz."

Reklam

BVB, ilk dört Şampiyonlar Ligi maçında dokuz puan topladı; Arsenal'in ise on puanı var. İki takımın da ilk sekize girme şansı yüksek. Kovac, Mikel Arteta'nın takımını överek "Harika bir teknik direktörü olan harika bir takım. Birlikte pek çok başarıya imza attılar" dedi ve ekledi: "Hazırız, fiziksel olarak iyi durumdayız, özgüvenimiz yüksek ve güçlü yönlerimize inanıyoruz. Arsenal'e saygı duyuyoruz ama onlar da bize aynı saygıyı gösteriyor."

(SID)

Getty Images

Reklam

BVB haberi: Arsenal kalecisi David Raya'nın Dortmund maçında oynayamayacağı kesinleşti

Arsenal, Borussia Dortmund'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında as kalecisi David Raya'dan yararlanamayacak. Takımın menajeri Mikel Arteta, salı günü saat 21.00'de oynanacak maç öncesinde durumun "çok ciddi" görünmediğini, ancak Raya'nın "yarınki maç için hazır olmadığını" söyledi.

Raya, pazartesi öğle saatlerindeki antrenmana da katılmamıştı. Kaleci, geçen cumartesi Newcastle United karşısında oynanan ve 2-2 biten maçın 70. dakikasında yaşadığı çarpışmanın ardından omuzundaki sorunlar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı ; yerine Kepa Arrizabalaga girmişti. Ayrıntılı tetkikler salı günü yapılacak ancak Arteta'ya göre ameliyat gerekmiyor.

Reklam

İngiltere şampiyonunun kalesini Dortmund karşısında Kepa'nın mı yoksa Illan Meslier'in mi koruyacağı konusunda Arteta kararını açıklamadı. 44 yaşındaki teknik adam, "Doğru kararı vermek için her durumu her zaman dikkatle değerlendiriyoruz ve nasıl hareket edeceğimiz çok açık" dedi.

Birinci kalecisinin yokluğundan bağımsız olarak Arteta, Bundesliga lideri karşısında zorlu bir maç bekliyor. İspanyol teknik adam, Dortmund'un kendisini "çok etkilediğini" belirterek şunları söyledi: "Şimdiye kadarki sonuçlarını, Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde bulundukları konumu görüyorsunuz. Nasıl oynadıklarını ve maçlara nasıl hâkim olduklarını da."

Reklam

Şampiyonlar Ligi'nde dört hafta sonunda üçüncü sıradaki Arsenal (10), 12. sıradaki Dortmund'un (9) yalnızca bir puan önünde. Arteta, "Üst düzey bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz ve buna hazırız" diye vurguladı.

(SID)

Getty Images

Reklam

BVB haberi: Ole Book, Arsenal ile karşılaşmayı bekliyor

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Ole Book, Arsenal deplasmanındaki ciddi sınava büyük saygıyla yaklaşıyor.

Book, BVB'nin salı akşamı saat 21.00'de Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile karşılaşacağı Londra'ya hareket etmeden önce pazartesi günü, "Lider ve İngiltere'nin son şampiyonu karşısında son derece zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz" dedi. "Hem savunmada hem hücumda her alanda en üst düzeydeler."

Reklam

Book, buna rağmen sürpriz yapma potansiyeli de görüyor. Herkesin farklı galibiyet beklemediğini belirten Book, "Bu, beklentileri aşmak için iyi bir fırsat" dedi. Bundesliga'da yeni elde ettikleri liderliğin "güzel bir yan etki" olduğunu ve BVB'ye "yardımcı olması gerektiğini" söyledi. Book sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama son dönemde bu kadar istikrarlı oynamış olmamızın da oyuncuların sahaya taşıyacağı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bulabileceğimiz her türlü özgüvene ve cesarete ihtiyacımız var. Bu, gerçekten Avrupa futbolunun en zor görevlerinden biri."

Kaptan Emre Can da pazartesi günü Büyük Britanya'ya giden uçağa bindi. Ancak 32 yaşındaki oyuncu henüz sahalara dönmeye hazır değil. Book, "Onun yanımızda olmasını her zaman isteriz, çünkü son derece pozitif bir kişiliğe sahip. Bu harika" dedi ve ekledi: "Ayrıca bir doktorla yeniden görüşebilmesi için tıbbi nedenler de var. Bu da önemli." Can, şubat ayında sol dizinde çapraz bağ yırtığı yaşamıştı.

Reklam

Londra'daki maçın ardından yoğun fikstür devam edecek. Ligde Bayer Leverkusen'e karşı zirve mücadelesi, ardından Schalke deplasmanında Revier derbisi ve son olarak İtalya şampiyonu Inter Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi maçı var.

(SID)

Getty Images

Reklam

BVB maç takvimi: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları