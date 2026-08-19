Sport Bild, son sayısında yer verdiği haberde Dortmund Teknik Direktörü ile onun üstü olan sportif genel müdür Lars Ricken’in, kulüp ile Kovac arasındaki sözleşme görüşmelerinin ancak Ricken’in Siyah-Sarılılar’daki sözleşmesini bizzat uzatmasının ardından yapılması konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

Şu anda iki sözleşme de kapıda olan sezonun sonuna kadar devam ediyor. Ricken cephesinde ise BVB’nin transfer piyasasındaki son başarıları göz önüne alındığında iş birliğinin bunun ötesinde de sürmesi artık sadece bir formalite olarak görülüyor.

Bu anlaşmanın nedeni olarak Kovac ile Ricken arasındaki son derece dostane ilişki gösteriliyor. Buna göre iki isim de Dortmund’da birlikte çalışmayı sürdürme isteğini dile getirdi. Bu durumda Ricken’in sözleşme uzatması, Kovac’ın imzası için bir tür şart niteliği taşıyor.

BVB’nin prensipte Alman-Hırvat teknik adamla kulübenin kenarında yola devam etmeye hazır olduğu uzun süredir biliniyor. Kovac, geçen sezon Borussia’yı oldukça rahat bir ikinciliğe taşıdı, ancak takım hiçbir anda Bayern Münih’e ciddi anlamda meydan okuyamadı.

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Niko Kovac, BVB ile kaç galibiyet aldı?

54 yaşındaki teknik adam, dönemin çalıştırıcısı Nuri Şahin’in süregelen başarısızlık nedeniyle görevden alınmasının ardından Şubat 2025’te Dortmund’un başına geçmişti.

Kovac’ın da katkısıyla ve ligdeki güçlü final serisi sayesinde BVB, son haftada dördüncü sıraya yükselmeyi ve buna bağlı olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmeyi başardı.

Tüm kulvarlarda Kovac, Siyah-Sarılılar’ın kulübesinin kenarında 72 maça çıktı. 43 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 yenilgide maç başına ortalama 1,97 puan topladı. En az 50 maçta BVB ile son olarak böylesine güçlü bir ortalamaya Temmuz 2018’den Aralık 2020’ye kadar görev yapan Lucien Favre ulaşmıştı.