"Onu aradım" diyen Niko Kovac, Konstantinos Karetsas'ı bulması için Carney Chukwuemeka'yı göndermek istemişti. Borussia Dortmund Teknik Direktörü, DAZN yayınında sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir anda köşeden çıkageldi." Böylece Yunan oyuncuyu uyluğundan sakatlanan Serhou Guirassy'nin yerine oyuna sokabildi.

Karetsas, Guirassy'nin oyundan çıktığı sıralarda tuvalette olduğunu daha önce anlatmıştı. Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Betis'i sahasında 2-1 yendiği son derece önemli maçta yeni transferin zamanında dönüp erkenden sahaya çıkması BVB için büyük şanstı.

UEFA, son düdüğün ardından ona maçın oyuncusu ödülünü verdi. Güçlü sol ayağıyla çektiği yerden şutla takımını 2-1 öne geçiren ve BVB formasıyla ilk golünü atan Karetas, "Bu ödülü Fabio Silva hak etti. Bir gol attı, bir de asist yaptı" dedi.

Karetsas'ın Borussia'nın oyununa çarşamba akşamı ne kadar katkı sağladığı ve gelecekte daha neler katabileceği yalnızca bu golde görülmedi. İki hafta sonra doğum gününü kutlayacak 18 yaşındaki oyuncu, yaratıcılığı ve oynama hevesiyle dikkat çekiyor. Üstün tekniğiyle birlikte tüm bu özellikleri, pek çok sürpriz an yaratmasını sağlayabilir.

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Konstantinos Karetsas BVB'de "tavşan gibi"

2-1'i getiren golde de bunu yaptı: Silva'dan topu alan Karetsas, hemen bir çalım atıp beklentilerin aksine hafifçe içeri yöneldi. Ardından rakip savunmacının bacaklarının arasından, kalecinin görüşünü kapatan bir şut çıkardı. Bu, o ana kadar birçok etkileyici kurtarış yapan kaleci Alvaro Valles'i ters ayakta yakalamaya yetti.

Kovac, "Kosta'nın gerçekten çok iyi bir futbolcu olduğunu gördük. Sadece gol attığı için değil, sürekli çok iyi çalımlar attığı için de. Tavşan gibi. Onu savunmak zor. Çok iyi bacak çalımları var. Oyuna büyük hareketlilik getirdi. Fabio ile ileride çok iyi anlaştıklarını da düşündüm. Bu hoşuma gitti" dedi.

Karetsas ise oyuna giriş koşulları nedeniyle Dortmund teknik direktöründen herhangi bir talimat almadığını söyledi. "Sadece kendi oyunumu oynadım, bana çok alan bıraktılar" diyen, milli takımda 14 kez forma giymiş oyuncunun BVB'deki başlangıcı, Villarreal maçında yaşadığı dolaşım sorunlarından ve Union Berlin deplasmanında yaşadığı dış yan bağ sakatlığından etkilendi. Bu sorunlar toplam dört maçı kaçırmasına neden oldu.

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Konstantinos Karetsas, BVB'nin eksikliğini hissettiği hücum oyuncusu

Bir de Genk'ten Dortmund'a geçiş süreci vardı. "Belçika liginden Bundesliga'ya geçişteki en büyük fark fiziksel açıdan" dedi. "Bu açıdan kesinlikle hâlâ gelişiyorum ve kendimi daha da ilerletebilirim. Futbol açısından alışmak için zamana ihtiyaç duyduğumu düşünmüyorum."

Gerçekten de duymamış. Karetsas, Dortmund'a iyi gelecek. Şimdiye kadarki izlenimler bile bunu söylemek için yeterli. Çünkü Dortmund, böyle yaratıcı ve rahat oynayan bir hücum oyuncusunun eksikliğini son dönemde fazlasıyla hissetmişti.

Kovac, kendisi için hiç alışılmış olmasa da ona bir tür serbestlik bile tanıdı. Guirassy'nin üç gün sonraki Elversberg lig maçını en azından kaçırması beklendiği için Karetsas'ın oynaması da son derece olası.

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Ethan Nwaneri'nin BVB'deki işi daha da zorlaşabilir

Kovac, "Dolayısıyla Serhou olmadığı sürece muhtemelen önümüzdeki maçlarda ilk 11'de oynayacak" dedi. Ancak normalde açıklamadığı bir şeyi söylemiş olduğunu muhtemelen kendisi de fark etti ve ekledi: "Muhtemelen, henüz bilmiyorum. Bakacağız." Karetsas ise daha fazlasına hazır: "Kendimi iyi hissediyorum ve sağlıklıyım."

Ancak bunlar Ethan Nwaneri için iyi haberler değil. Geçen hafta sonu Münih'te sonradan oyuna girip geç gelen 2-2 golünün asistini yapan Karetsas'ın dönüşü, Arsenal'den kiralanan oyuncunun yeniden takıma girmesini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.

İngiliz oyuncu ligde üst üste dört kez ilk 11'de yer almış, bu dönemde iki kez de erkenden oyuna girmişti. Bunlardan biri, Karetsas'ın dolaşım sorunu yaşadığı Villarreal maçıydı. Ancak 19 yaşındaki oyuncunun gol ve asist katkısı sıfırda kaldı. Umut vadeden hamleler ve gol fırsatları, etkisiz performanslarla birbirini izledi.

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Ethan Nwaneri, BVB hücumundaki sıralamada geriye düştü

Bu nedenle Kovac'ın onu ilk 11'den çıkarması şaşırtıcı değildi ve yerinde bir karardı. Nwaneri son beş resmî maçta yedek kulübesinde oturdu; Betis karşısında ancak uzatma dakikalarında oyuna girdi. Bayern deplasmanı ise onun açısından daha da üzücü geçti.

Kovac, Münih'te Marcel Sabitzer, Chukwuemeka, Karetsas, Silva ve daha önce pek şans bulmayan Samuele Inacio'yu bile yedek kulübesinden oyuna aldı. Hepsi Nwaneri gibi hücum oyuncularıydı. Nwaneri ise Dortmund'a geldiğinden beri ilk kez 90 dakikanın tamamını saha dışında geçirdi. Böylece şu anda forvet arkasındaki pozisyonlar için sıralamada Jobe Bellingham, Karetsas, Chukwuemeka ve Sabitzer'in de gerisine düşmüş durumda.

Gunners cephesinde bu durumdan kuşkusuz memnun değillerdir. Ne de olsa Nwaneri'nin geçen sezonun ikinci yarısında Olympique Marseille'e kiralanması da tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Londra kulübünün, BVB'ye önceden haber vermesi hâlinde oyuncusunu kışın geri çağırmasına olanak tanıyan bir maddeye sahip olduğu söyleniyor. Bunun Dortmund'a beş milyon avroya kadar tasarruf sağlayacağı belirtiliyor.

Dortmund için sevindirici geçen çarşamba akşamı, iki oyuncu açısından da bir dönüm noktası olabilir: Karetsas etkileyici bir performans sergiliyor, oynama isteğiyle dolup taşıyor ve BVB'nin kilit isimlerinden biri olma yoluna giriyor. Nwaneri ise aynı dönemde forma rekabetinde iyice geride kalıyor ve soru işaretleri yaratıyor. Şu anda Borussia'da bir bakıma kaybeden tek kişi o.

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