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Borussia Dortmund'un sponsor olduğu olimpiyat şampiyonu bob sporcusu Laura Nolte, Altenberg'deki Dünya Kupası açılış yarışını kızağındaki BVB logosuyla kazandı.

Olimpiyat ikincisi Nolte, Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Altenberg'de düzenlenen monobob açılış yarışını takım arkadaşı Lisa Buckwitz'in 0,25 saniye önünde rahatlıkla kazandı. Dünya Kupası'ndaki ilk yarışına çıkan Leona Klein, beşinci sırayı alarak (+1,13) Almanya'nın güçlü sonucunu tamamladı. Üçüncülüğü Avustralyalı Bree Walker (+0,54) elde etti.

BSC Winterberg sporcusu 28 yaşındaki Nolte, böylece Cortina d'Ampezzo'daki Olimpiyat Oyunları'nın ardından katıldığı ilk uluslararası yarışta beklenen güçlü performansı sergiledi. İlk yarış sonunda elde ettiği 0,27 saniyelik avantajı, ikinci yarışta yaptığı oldukça temiz bir inişle koruyarak finişe ulaştı.

"Çok ama çok memnunum" diyen Nolte, yorucu bir haftanın ardından aslında "enerjisinin en düşük noktasında" olduğunu belirtti: "Bu ivmeyi ikili bob yarışına taşıyabiliriz."

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Yeni kış sezonunda yaptığı iş birliği sayesinde kızağında BVB'nin kulüp logosunu taşıyan Nolte, şubat ayında İtalya'nın kuzeyinde monobobda gümüş, ikili bobda ise altın madalya kazanmıştı. Ancak son olarak Almanya şampiyonasında monobobda Buckwitz'e geçilmişti.

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Laura Nolte'nin bob kızağında neden BVB logosu var?

28 yaşındaki sporcu ile Borussia Dortmund arasındaki iş birliği, starttan kısa süre önce duyurulmuştu. Nolte, sonrasında "Bob kızağında BVB logosuyla yarışmak çok güzel. Gerçekten güç veriyor" dedi.

Ayrıca Bild, Nolte'nin şu sözlerini aktardı: "BVB ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Borussia Dortmund benim için bir futbol kulübünden daha fazlası. BVB, memleketimin bir parçası; tutkuyu ve mutlak takım ruhunu temsil ediyor. Bu iş birliği benim için çok şey ifade ediyor ve farklı spor branşlarının desteklenmesi adına güçlü bir mesaj."

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Alman pilotlar bu kış da açık favori olarak görülüyor. Üstelik büyük uluslararası rakipleri de yok: Monobob olimpiyat şampiyonu Elana Meyers Taylor (ABD) sağlık sorunları nedeniyle tüm sezonu kaçıracak. İtalya'nın kuzeyinde iki kez bronz madalya kazanan Kaillie Humphries (ABD) ise ikinci çocuğunu beklediği için yarışlara ara veriyor. Ancak Alman takımı da menisküs yırtığı bulunan deneyimli pilot Kim Kalicki'den Dünya Kupası'nda yararlanamıyor.