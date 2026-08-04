2026-2027 Premier Lig sezonu henüz başlamadı, ancak şimdiden tarihe geçmeyi başardı.

Başlama düdüğü yaklaşırken lig, teknik direktörlük cephesinde eşi görülmemiş bir dönüşüme sahne oluyor. 9 kulüp, sezona yeni ve kalıcı teknik direktörlerin yönetiminde başlamaya karar verdi. Bu, Premier Lig'in kuruluşundan bu yana bir açılış haftasında yaşanan en büyük değişiklik dalgası.

Liverpool ve Manchester City'den Chelsea ve Newcastle United'a kadar, değişim rüzgârları ligdeki kulüplerin neredeyse yarısına uzandı. Bu durum, İngiltere'deki rekabetin haritasını yeniden çizebilecek yeni bir dönemin başlangıcının açık bir işareti.

9 kulüp, 9 yeni hikâye

Hızla yaşanan değişikliklerin temposu, Premier Lig'e yeni bir gerçeklik dayattı ve teknik tabloyu eşi görülmemiş biçimde yeniden şekillendirdi.

Liverpool, Arne Slot'un görevine son verilmesinin ardından Andoni Iraola ile anlaştı. Manchester City ise kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birini sona erdiren Pep Guardiola'nın istifasının ardından görevi Enzo Maresca'ya verdi.

Chelsea, teknik direktör Liam Rosenior'un başarısız geçen deneyiminin sona ermesinin ardından takımın başına Xabi Alonso'yu getirmeyi seçti. Bournemouth ise sözleşmesinin bitmesiyle Iraola'nın yerine Alman Marco Rose'u atadı.

Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından Oliver Glasner ile anlaştı. Crystal Palace ise Glasner'ın sözleşmesinin bitiminde ayrılmasının ardından teknik direktör Pierre Sage'i getirdi.

Fulham, Marco Silva'nın sözleşmesinin sona ermesiyle Alvaro Arbeloa'yı atama yoluna gitti. Ipswich Town ise istifasını sunan Kieran McKenna'nın yerine Gary O'Neil'i seçti.

Ayrıca Newcastle United'ın da Eddie Howe'un yerine Matthias Jaissle'ı atadığını açıklaması bekleniyor. Böylece sezona yeni ve kalıcı bir teknik direktörle başlayacak kulüp sayısı dokuza ulaşacak.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin aktardığına göre bu rakam, sekiz kulübün sezona yeni teknik direktörlerle başladığı 2016-2017 sezonunda kaydedilen önceki rekoru kırıyor.

O yaz, Pep Guardiola'nın Manchester City'ye gelişine ve Antonio Conte'nin Chelsea'ye teknik direktör olarak atanmasına tanıklık etmiş, Conte daha sonra ilk sezonunda takımı lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Ondan önce, 1995-1996 sezonu başlamadan yedi kulüp teknik direktörünü değiştirmiş, 2012-2013 sezonunda ise altı yeni teknik direktör atanmıştı.

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Yedek kulübeleri için yeni bir harita

Aralık 2019'da Arsenal'in teknik direktörlüğünü üstlenen Mikel Arteta, "Gunners" ile geçirdiği süre yedi yılı aşmasa da, tüm Premier Lig teknik direktörleri arasında görevinde en uzun süre kalan isim oldu.

Avrupa'nın beş büyük liginde onu geride bırakan tek isim, İspanyol ekibi İspanyol takımının başında Aralık 2011'den bu yana bulunan Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone.

Arteta'nın ardından, her biri kulübünde üç sezondan fazla süre geçiren Aston Villa'dan Unai Emery ve Leeds United'dan Daniel Farke geliyor.

Temmuz 2024'te göreve gelen Sunderland teknik direktörü Regis Le Bris ise, görevde kalma süresi açısından ligin dördüncü en kıdemli teknik direktörü olarak kabul ediliyor.

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick'in durumu, ligde yaşanan değişikliklerin ne kadar hızlı olduğunu somutlaştırıyor; ocak ayında başlayan geçici bir dönemin ardından geçen mayıs ayında kalıcı teknik direktör olarak atanmasına rağmen kıdem sıralamasında önünde yalnızca on teknik direktör bulunuyor.

Carrick ayrıca, Sir Alex Ferguson'un 2013 yılında emekli olmasından bu yana Manchester United'ın yedinci kalıcı teknik direktörü oldu. Hemen ardından ise geçen mart ayında Tottenham Hotspur'un teknik direktörlüğünü üstlenen Roberto De Zerbi geliyor.

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Yeni teknik direktör etkisi sürecek mi?

Yeni sezonda ortaya atılan en dikkat çekici sorulardan biri, "yeni teknik direktör etkisi" olarak bilinen olgunun hâlâ geçerli olup olmadığı olacak.

Bu teori, takımların yeni bir teknik direktör atanmasının ardından psikolojik motivasyon, taktik değişiklikler ve soyunma odasındaki atmosferin yenilenmesi sonucunda çoğu zaman hızlı bir iyileşme kaydettiği görüşüne dayanıyor.

Bu kavram bu sezon istisnai bir sınavdan geçecek; zira ilk hafta, yeni teknik direktörlerin yönettiği takımları karşı karşıya getiren üç maça sahne olacak: Fulham'a karşı Chelsea, Bournemouth'a karşı Manchester City ve deplasmanda Newcastle United'a karşı Liverpool.

Andoni Iraola'nın Liverpool ile başlangıcı özellikle dikkat çekici olacak; ligdeki ilk altı maçında Newcastle'dan başlayarak Nottingham Forest, Ipswich Town, Fulham, Bournemouth ve Manchester City ile, yeni ve kalıcı teknik direktörlerin yönettiği takımlarla karşılaşacak.

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Tarihi bir dönemin sonu

2026-2027 sezonu bir başka tarihi anlam daha taşıyor; zira bu, 1985-1986 sezonundan bu yana Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho, Jürgen Klopp veya Pep Guardiola'dan hiçbirinin yedek kulübesinde bulunmadan başlayan ilk sezon olacak.

Bu beşli, Premier Lig tarihindeki 34 şampiyonluğun 26'sını birlikte kazandı. İzleri yalnızca kupa toplamakla sınırlı kalmadı, İngiliz futbolunun kimliğini yeniden şekillendirmeye kadar uzandı.

Ferguson, Manchester United ile hâkimiyet standartlarını belirledi. Wenger ise Arsenal içinde fiziksel hazırlık, spor bilimleri ve beslenme kavramlarında bir devrim yarattı.

Mourinho, taktiksel realizm ve psikolojik savaş üzerine kurulu yeni bir felsefe getirdi. Klopp, Liverpool ile yüksek pres anlayışını yeniden tanımladı. Guardiola ise pozisyonel oyun felsefesini oturtarak Manchester City'yi İngiliz futbol tarihinin en baskın dönemlerinden birine taşıdı.

Dikkat çekici olan, Ferguson, Mourinho ve Guardiola'nın Premier Lig şampiyonluğunu korumayı başaran tek isimler olması. Arteta ise geçen sezon Arsenal'in şampiyonluğunun ardından bu başarıyı tekrarlama şansına sahip.

Buna karşılık, en önemli rakipleri sezona yeni teknik direktörlerin yönetiminde başlıyor. Michael Carrick ise Manchester United teknik direktörü olarak ilk tam sezonuna çıkıyor. Soru ise ortada kalmaya devam ediyor: Premier Lig, önümüzdeki yıllara hâkimiyetini dayatacak yeni bir teknik direktör figürünün doğuşuna tanıklık edecek mi?

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Teknik direktör değişikliği başarıyı garanti eder mi?

Değişiklik dalgası yalnızca bu yaz başlamadı; öncesinde teknik ekipler düzeyinde 11 değişikliğe sahne olan çalkantılı bir 2025-2026 sezonu yaşandı. Nottingham Forest, aynı sezon içinde birden fazla atama yapan kulüpler arasındaydı.

Premier Lig'de bir teknik direktörün görevinde kalma süresinin ortalaması yalnızca 20 ay civarında; bu da dünyanın en zorlu turnuvalarından birinde rekabetin dayattığı devasa baskının boyutunu yansıtıyor.

Teknik direktör değişikliğinin takıma anlık bir ivme kazandırabileceği yönündeki yaygın kanaate rağmen, güncel deneyimler bunu her zaman doğrulamıyor. Nottingham geçen sezon üç teknik direktörle çalıştı, Tottenham teknik direktörünü iki kez değiştirdi, Chelsea ise sezon bitmeden yeni bir teknik değişikliğe gitti; ancak bu adımların hiçbiri istenen sonuçları getirmedi.

Buna karşılık bazı deneyimler güçlü bir çıkış yakalamayı başardı; Michael Carrick, Manchester United ile ilk beş maçında maç başına 2,6 puan ortalaması topladı. Liam Rosenior de Chelsea ile aynı ortalamayı yakaladı, ancak takımın ligdeki son sekiz maçta yalnızca bir galibiyet almasıyla sonuçlar sert biçimde geriledi ve görevi işten çıkarılmayla sona erdi.

"Financial Times" gazetesinde yayımlanan ve Simon Kuper ile Stefan Szymanski'nin yazdığı "Soccernomics" kitabındaki sonuçlara dayanan bir araştırma, oyuncuların kalitesi ve harcamaların büyüklüğünün, tek başına teknik direktör değişikliğiyle kıyaslandığında sonuçlar üzerinde en etkili faktörler olmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Spor danışmanlığı alanında uzmanlaşmış "Twenty First Group" şirketi de bir teknik direktörün başarısının veya başarısızlığının, teknik yetenekleri kadar kulüp içinde devraldığı ortamla da bağlantılı olduğu görüşünde.

Premier Lig'in 1992 yılında kurulmasından bu yana, kulüpleriyle ilk sezonlarında şampiyonluğu kazanmayı yalnızca 6 teknik direktör başardı. Bu başarıyı ilk elde eden isim, 2004-2005 sezonunda Chelsea ile Jose Mourinho oldu, ardından 2009-2010 sezonunda Carlo Ancelotti bunu Londra ekibiyle tekrarladı.

Ayrıca Manuel Pellegrini 2013-2014 sezonunda Manchester City ile şampiyon oldu, Claudio Ranieri ise 2015-2016 sezonunda Leicester City ile tarihi başarıya imza attı. Sonrasında 2016-2017 sezonunda Antonio Conte Chelsea ile ve son olarak 2025-2026 sezonunda Arne Slot Liverpool ile şampiyonluğu kazandı.

Ligdeki kulüplerin neredeyse yarısının yeni sezona farklı teknik yönetimlerle girmesiyle birlikte, Premier Lig'in uzun yıllardır en heyecan verici, en belirsiz ve tahmin edilmesi en zor sezonlarından birine doğru ilerlediği görülüyor.