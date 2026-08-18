Yaz transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından birinde Barcelona, Manchester City'den gelen İspanyol orta saha yıldızı Rodri'nin transferini resmen açıkladı. Anlaşma, Katalan kulübünün son yıllardaki en önemli transferlerinden biri olarak nitelendirildi.

Barcelona bugün salı günü yayımladığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin transferi konusunda Manchester City ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığını duyurur."

Resmi açıklama, iki kulüp arasında nihai anlaşmaya varılmasından günler sonra geldi. Manchester City, Barcelona'nın toplamda yaklaşık 76,5 milyon euroluk teklifini kabul etti (yaklaşık 60 milyon euro sabit bedel ve gerçekleşmesi mümkün bonuslar).

30 yaşındaki Rodri, Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve sözleşme imzası dahil resmi işlemleri tamamlamak üzere pazartesi günü Barcelona'ya geldi.

İspanyol oyuncu, takıma katılmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek geldiğinde şunları söyledi: "Barcelona'da oynamak gerçekleşen bir hayaldi. Son derece mutluyum ve takım arkadaşlarımla çalışmak için heyecanlıyım."

Rodri, şu anda dünyanın en önemli orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. 2024 yılında Ballon d'Or'u kazandı ve İspanya Milli Takımı'nı tarihinde ikinci kez şampiyonluğa taşıdıktan sonra 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi. Ayrıca Manchester City ile yedi sezon boyunca, aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve dört Premier Lig şampiyonluğunun da bulunduğu 12 önemli kupa kazandı.

Rodri'nin, özellikle Frenkie de Jong'un sakatlığı nedeniyle aylarca sürmesi beklenen yokluğunda, Pedri, Gavi ve Dani Olmo gibi yıldızların yanında Barcelona'nın orta sahasını güçlendirmesi bekleniyor. Katalan kulübü, İspanyol oyuncunun La Liga şampiyonluğunu savunmasına ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir şekilde yarışmasına yardımcı olacak nitelikli bir katkı sunmasını umuyor.

Bu transferle Barcelona, başka oyuncuların da katıldığı bu yaz transfer dönemindeki kadrosunu güçlendiriyor ve mevcut teknik ekibin yönetimi altında iddialı bir proje inşa etmeye devam ediyor.