Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, son birkaç yılda takımla gösterdiği üst düzey performanslara rağmen, Senegalli yıldızı Sadio Mané'yi bu sezon sonunda kadrosundan göndermeye karar verdi.

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Mane'nin Al Nassr ile sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Bu durum, oyuncunun önümüzdeki kış transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma imzalamasına ve ardından bir sonraki yaz bedelsiz olarak o takıma katılmasına imkân tanıyor.

Suudi gazeteci Falah el-Kahtani, çarpıcı bir sürprizi açığa çıkardı ve Al Nassr kulübünün Senegalli yıldızın sözleşmesini bitiminden sonra yenilemek istemediğini doğruladı.

El-Kahtani, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, Mane'nin menajerinin bir sezon daha uzatmak için büyük tavizler verdiğini, bunun mevcut maaşının yüzde 60'ından feragat etmeye kadar vardığını, ancak Suudi kulübünün bu durumu reddettiğini belirtti.

Mane, 2023 yazında Alman kulübü Bayern Münih'ten gelerek Al Nassr'a katılmış ve o tarihten bu yana Suudi takımının kadrosunda kendisini vazgeçilmez bir unsur olarak kabul ettirmişti.

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Yaklaşık 3,5 sezon boyunca Senegalli yıldız, başkent ekibiyle 144 maça çıktı; bu süreçte 54 gol kaydetmeyi başarırken 43 de asist yaptı.

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Takımsal düzeyde Sadio Mane'nin Al Nassr ile en büyük başarısı, geçtiğimiz sezon 7 yıllık bir aradan sonra Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunu kazanmak oldu. Buna ek olarak, 2023 yazında Kral Selman Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı da kazandı.

Ayrılması halinde Mane, Portekizli ikili Cristiano Ronaldo ve Joao Felix'in izinden gidebilir; özellikle de bazı raporların bu iki oyuncunun Al Nassr ile yolculuğunun bu sezonun sonunda bitebileceğini doğrulaması göz önünde bulundurulursa.

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Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor ve birçok rapor, özellikle de futbol kariyerindeki en büyük hedefi olan 1000'inci gole ulaşmayı başarması durumunda, sezon bitiminin ardından milli takım kariyerini sonlandıracağını bildireceğine işaret ediyor.

"Madeira Roketi", futbol kariyerinde şu ana kadar 985 gol kaydetti. Bu da onun, tarihte 1000 gole ulaşan ilk oyuncu olması için yalnızca 15 gole ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

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Buna karşılık Joao Felix'in Al Nassr ile sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Bu durum, oyuncunun önümüzdeki kış transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma imzalamasına ve bir sonraki yaz bedelsiz olarak o takıma katılmasına imkân tanıyor.

Ancak Suudi kulübü çözüme sahip olabilir; zira sözleşme, Portekizli oyuncuya başvurmaksızın anlaşmayı iki sezon daha uzatmasına olanak tanıyan bir madde içeriyor. Ne var ki kulüp bunun için Chelsea kulübüne 20 milyon euro ödemenin yanı sıra Felix'in maaşını yıllık 10 milyon eurodan 12,5 milyon euroya yükseltmekle yükümlü olacak.

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"Kooora"nın daha önce ortaya koyduğuna göre, Ahmed el-Sultan başkanlığındaki Al Nassr kulübü yönetimi, Portekizli yıldızın sözleşmesindeki tek taraflı uzatma maddesini 2029 yazına kadar devreye sokmak ve menajeri Jorge Mendes'in onu Barcelona'ya transfer etme girişimlerinin önünü tamamen kesmek amacıyla yasal işlemleri başlatmak için zamanla yarışıyor.

Al Nassr yönetim ekibinin bu kararlı hamlesi, Barcelona kulübünün oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ilgisinin yeniden canlandığına dair kesin haberlerin gelmesinin ardından geldi. Mendes, Felix'in sözleşmesindeki zorunlu sürenin bu sezonun sonunda (2027 yazı) dolmasından yararlanarak oyuncuyu bedelsiz ya da sembolik bir bedelle Katalan takımına transfer etmeyi planlıyordu.

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Kaynaklar, Al Nassr yönetiminin şu anda bazı mali krizleri çözmeye çalıştığını ve ardından önümüzdeki mayıs ayında belirlenen son tarih gelmeden önce Felix transferi için gereken mali garantileri sunmaya hazır olduğunu Suudi Profesyonel Ligi Birliği'ne bildireceğini belirtiyor.