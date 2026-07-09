Büyük sürpriz… Real Madrid, Al-Nassr’ın eski oyuncusunun peşinde!

Bazı basın haberlerine göre Real Madrid, devam eden yaz transfer döneminde kadrosuna katmak üzere Suudi Al-Nassr’ın eski yıldızlarından biri hakkında bilgi aldı.

Son günlerde Al-Nassr kulübü, yönetimin sözleşmesini yenilememe kararı almasının ardından Hırvat oyuncusu Marcelo Brozović'in ayrıldığını duyurdu. Böylece Brozović'in "Al-Alamy" ile olan serüveni sona erdi ve oyuncu, transfer ücreti ödenmeden herhangi bir kulübe transfer olabilecek serbest oyuncu statüsüne geçti.

Güvenilir gazeteci Sasha Tavoleri’nin aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde Real Madrid’den bir yetkili, Brozović’in menajeriyle iletişime geçerek oyuncunun mevcut durumunu sorguladı ve gelecek sezon “Kraliyet Kulübü”nde yeni bir deneyime atılmaya ne kadar istekli olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Tavoleri, görüşmelerin şu ana kadar resmi müzakere aşamasına gelmediğini, bunun yerine Real Madrid yönetiminin orta saha pozisyonu için mevcut seçenekleri değerlendirme ve bilgi toplama aşamasında olduğunu açıkladı.

Tavoleri, Brozović ile sözleşme yapma fikrinin Real Madrid kulübü içinde ilgi gördüğünü, özellikle de oyuncunun Suudi Arabistan ligine transfer olmadan önce İtalyan takımı Inter Milan'da geçirdiği başarılı yılların ardından Avrupa düzeyinde sahip olduğu büyük deneyimin de bu ilgiyi artırdığını belirtti.

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İspanyol kulübünün, transfer ücreti ödemek zorunda kalmadan hızlı teknik çözümler sunabilen ve serbest oyuncu statüsünde olan Brozović’e sadece bir sezonluk sözleşme teklif etme olasılığını değerlendirdiğini de ekledi.

Ayrıca güvenilir gazeteci, Prozoević’in Real Madrid’in yeni teknik direktörü Portekizli José Mourinho’nun beğenisini kazandığını da vurguladı.

Bu haberler büyük bir sürpriz olarak karşılanıyor, zira Avrupa kulüplerinin öncelikli hedefi kadro yaş ortalamasını düşürmekken, Prozoviç şu anda 33 yaşında.