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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Çeviri:

Büyük sürpriz: Cristiano Ronaldo kendini mahkum ediyor!

Portekiz
Al Nassr FC
R. Carvalho
C. Ronaldo
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Ne oldu?

Portekiz Milli Takımı'nın tur arası döneminde tüm maçlarını kazanarak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantilemesine rağmen, Cristiano Ronaldo'nun milli takımla yaşadığı kriz gündemdeki yerini korumaya devam ediyor; herkes milli takım kaptanının krizin ayrıntılarını ve olaylara dair kendi anlatımını ne zaman açıklayacağını bekliyor.

Portekiz basınından "A Bola" gazetesi, 2011 yılına dayanan ve benzer bir durumun yaşandığı bir olayı ortaya çıkardı. O dönemde Portekizli savunmacı Ricardo Carvalho, ilk on bir dışında bırakılmasının ardından milli takım kampından ayrılmaya karar vermiş, o sırada henüz 26 yaşında olan Ronaldo da olaya müdahale etmişti.

Dönemin Portekiz teknik direktörü Paulo Bento, Carvalho yerine Pepe'yi tercih etmişti; üstelik Carvalho, Ronaldo'nun Real Madrid'deki takım arkadaşıydı. Ayrıca Pepe, bazı fiziksel sorunlar nedeniyle öncesinde antrenman yapmamasına rağmen maçta forma giymişti.

Olaydan günler sonra Carvalho yaşananların ayrıntılarını şöyle anlattı: "Antrenmandan döndüğümde saygısızlık hissettim. İstenmediğimi hissettim, bana bunu hissettirdiler."

Ve şöyle devam etti: "Odama gittim, üzerimi bile değiştirmedim. Hiçbir şekilde planlanmış bir şey değildi, sadece öfkeliydim ve kimseyle konuşmadım. Bu benim büyük hatamdı, aklıma bile gelmemişti. O anda son derece kafam karışıktı."

Gelecek maçlar
ALN

ALN

Premier Lig

09 Eki 2026

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O dönemde Ronaldo, hiçbir oyuncunun milli takımdaki yerinin garanti olmadığını vurgulayarak ortamı yatıştırmaya çalışmış ve şöyle demişti: "Kimse milli takımdaki yerini garanti göremez. En iyi formunda olan ve teknik direktörün seçtiği oyuncu oynar."

Aylar sonra Portekiz'in kaptanı Carvalho olayına yeniden değinerek şunları söyledi: "Carvalho hata yaptı, ama hepimiz hata yaparız."

Jorge Jesus ile Ronaldo'nun bazı takım arkadaşlarının, Pedro Proença'nın da yanında, Dragão Stadı'ndaki Norveç maçının ardından kendisiyle iletişim kurmaya çalışmasının, oyuncunun ise sessizliğini koruyarak yalnızca kendi anlatımını uygun zamanda açıklayacağını belirtmesinin ardından bu hikâye, mevcut kriz bağlamında özel bir önem kazanıyor.

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