Suudi Al-Ahli kulübü, Alman teknik direktörü Matthias Jaissle’nin geleceğiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Jaissle ile Milan kulübü arasında, önümüzdeki dönemde takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için görüşmelerin ilerlediği ortaya çıktı.

Yaisle, son dönemde takımı önemli başarılara ulaştırmasının ardından, 2027 yazına kadar Al-Ahli ile sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, onu birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisini çekti ve bunların başında, takımı yerel ve kıtasal şampiyonluklar için yeniden rekabete sokmak amacıyla yeni bir teknik direktör arayan Milan geliyor.

Son günlerde, Alman teknik direktörün adı "Rossoneri"ye transfer olacağı yönünde güçlü bir şekilde anılıyor. Taraflar arasında bu yaz transferin tamamlanabilmesi için doğrudan temaslar kurulduğu yönündeki haberler giderek artıyor.

İtalyan gazeteci Daniele Longo'nun aktardığına göre, Milan yönetimi geçtiğimiz saatlerde Yaisle ile video konferans yoluyla bir toplantı düzenleyerek kulübün teknik projesinin detaylarını ve gelecek planlarını görüştü.

Longo, Alman teknik direktörün bu deneyimi yaşamaya ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinin kapısından Avrupa sahalarına dönmeye büyük bir heyecan duyduğunu vurguladı ve müzakerelerin her iki taraf arasında olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Ayrıca, Yaisle'nin şu anda Al Ahli'de kazandığı gelirlerin büyük bir kısmından vazgeçmeye hazır olduğunu ve Milan'a transferini tamamlamak için yaklaşık 11 milyon avroluk yıllık maaşından feragat etmeyi kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca okuyun... Bir şampiyonluktan daha fazlası... 2026 Dünya Kupası, Suudi milli takımının geleceğini çiziyor

Bu tutum, Alman teknik direktörün İtalyan takımını yönetme arzusunun büyüklüğünü yansıtıyor, özellikle de Milan, Avrupa'nın önde gelen teknik direktörleri arasında yerini sağlamlaştırmak isteyen her genç teknik direktör için en önemli kariyer duraklarından biri.

Müzakereler ilerlemesine rağmen, Al-Ahli hâlâ teknik direktörünün sözleşmesine bağlı kalıyor, bu da onun ayrılmasına yönelik herhangi bir resmi adımın önümüzdeki dönemde tüm tarafların mutabakatını gerektireceği anlamına geliyor.

Al-Ahli taraftarları, "Al-Raqi"yi yeniden rekabet ortamına sokan güçlü bir takım kurmayı başaran teknik direktörünü kaybetme endişesiyle, devam eden müzakerelerin sonucunu merakla bekliyor. Bu arada Milan, Yaisle'yi Avrupa'ya dönmeye ikna etme çabalarını sürdürmeye kararlı görünüyor.