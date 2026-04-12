Büyük şok... Hilal, Asya Elit Turnuvası elemelerinde Koulibaly'yi kaybedecek mi?

Pazar akşamı basında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin sakatlığıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bu haber, Asya Şampiyonlar Ligi'nin kritik aşamasına girilmeden önce geldi.

Asya Şampiyonası'nın eleme maçları, yarın Pazartesi gününden itibaren Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanacak. Orta Doğu'daki İran savaşı nedeniyle ertelenen Batı grubu takımlarının maçları, ilk olarak çeyrek finalde oynanacak.

Al-Hilal, yarın Pazartesi günü Katar'ın Al-Sadd takımıyla karşılaşacak. Ayrıca Al-Ahli Jeddah, Katar'ın Al-Duhail takımıyla, Al-Ittihad ise önümüzdeki Salı akşamı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Wahda takımıyla karşılaşacak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesinin haberine göre, Kalidou Koulibaly'nin yaşadığı sakatlık, onu Asya Şampiyonası'nın eleme turlarında oynamaktan alıkoyabilir.

Al-Hilal ise tıbbi bir açıklamada, "Oyuncu ön uyluk kasında kan birikimi sorunu yaşıyor ve tedavisine devam etmek üzere önümüzdeki saatler içinde Cidde'deki takım kadrosuna katılacak" dedi.

Koulibaly'nin yokluğu, Alman teknik direktör Simone Inzaghi'nin planlarına büyük bir darbe vuracak, özellikle de o, Al-Hilal'ın ana direklerinden biri olduğu için.