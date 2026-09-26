Büyük mücadeleler öncesi: Gizemli bir kâbus Real Madrid'in hayallerini tehdit ediyor

Real Madrid, Kylian Mbappé'nin sol dizindeki sakatlığın niteliği ortaya çıktıktan sonra derin bir nefes aldı. Oyuncunun Valdebebas'ta geçtiği testler, dizin arka kapsülünde aşırı gerilme yaşadığını gösterdi ve yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirlendi.

Mbappé, dün cuma günü Fransa Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısında oynadığı maçta sakatlanmış, ardından Madrid'e dönerek testlerden geçmişti. Ciddi bir sakatlığın bulunmadığını doğrulayan bu testlerin ardından, İspanya'nın başkentinde iyileşme sürecine başladı.

Beklenen sahalardan uzak kalma süresine dayanarak Real Madrid, La Liga müsabakalarının yeniden başlamasıyla, 10 Ekim'de Santiago Bernabéu'da Villarreal'i ağırlayacağı maçta Mbappé'yi yeniden kadrosunda görmeyi umuyor.

Mbappé; Militao, Rodrygo, Mendy, Fede Valverde ve Konaté'nin bulunduğu sakatlar listesine katılıyor.

Konaté de Mbappé'ninkine benzer bir sakatlık yaşıyor ve iyileşme süresi de benzer olduğundan, Valverde ile birlikte müsabakaların yeniden başlamasıyla, 25 Ekim'de Barcelona karşısında oynanması beklenen El Clasico öncesinde dönmesi bekleniyor.

Real Madrid, Mbappé'nin durumu konusunda rahatlamış olsa da milli ara dönemi kulübü endişelendiriyor; çünkü oyuncularının çok sayıda maçta kısa bir süre içinde art arda görev aldığı görüldü.

Uzun seyahatler nedeniyle bazı oyuncuların üzerindeki yük artıyor. Bunların arasında Brezilya ile Avustralya ve Hindistan'da bulunan Vinicius ve Endrick ile Fas ile Lesotho karşılaşması için Güney Afrika'ya gidecek olan Brahim Diaz da yer alıyor.

Real Madrid, geçen sezon 54 sakatlık yaşamıştı; Militao, Rodrygo ve Mendy hâlâ sahalardan uzak durumda.

Bu nedenle José Mourinho, sakatlık dosyasını çözmeye çalıştığı en önemli konular arasına aldı ve sakatlıkların önlenmesi ile oyuncuların fiziksel yük yönetimi konusunda uzmanlaşmış spor bilimleri bölümünün başına, Benfica'dan gelen Sandro Carriço'yu getirdi.

Alınan önlemlerin sezonun ilk aylarında meyvelerini vermeye başladığı görülüyordu; zira sakatlar listesi sınırlı sayıda oyuncuyla sınırlı kalmıştı. Ancak mevcut ara döneminde endişeler yeniden arttı ve sakatlık sorunu, Mourinho'nun başa çıkması gereken teknik zorluklara eklenmiş oldu.