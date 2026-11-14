Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, son birkaç yılda takımıyla sergilediği üstün performanslara rağmen, Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi sezon sonunda kadrosundan göndermeye karar verdi.

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Mane'nin Al-Nassr ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Bu da ona önümüzdeki kış transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma imzalayıp sonraki yaz bedelsiz olarak o takıma katılma imkânı tanıyor.

Suudi gazeteci Falah el-Kahtani, çarpıcı bir sürprizi ortaya çıkardı ve Al-Nassr'ın Senegalli yıldızın sözleşmesini bitiminden sonra yenilemek istemediğini doğruladı.

El-Kahtani, "X" platformundaki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, Mane'nin menajerinin bir sezon daha uzatmak için büyük tavizler verdiğini ve bunun mevcut maaşının yüzde 60'ından feragat etmeye kadar vardığını, ancak Suudi kulübünün bunu reddettiğini belirtti.

Mane, 2023 yazında Alman kulübü Bayern Münih'ten Al-Nassr'a katılmış ve o zamandan bu yana Suudi takımının kadrosunda vazgeçilmez bir unsur olarak kendini kabul ettirmişti.

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Yaklaşık 3,5 sezon boyunca Senegalli yıldız, başkent ekibiyle 144 maça çıktı ve bu maçlarda 54 gol atmayı başarırken 43 de asist yaptı.

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Takım düzeyinde Sadio Mane'nin Al-Nassr ile elde ettiği en büyük başarı, geçen sezon 7 yıllık bir aradan sonra Suudi Roshn Ligi şampiyonluğunu kazanması oldu. Buna ek olarak 2023 yazında Kral Selman Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı da kazandı.

Ayrılması hâlinde Mane, Portekizli ikili Cristiano Ronaldo ve Joao Felix'in izinden gidebilir; özellikle de bu ikilinin Al-Nassr ile olan yolculuğunun bu sezonun sonunda sona erebileceğini doğrulayan bazı raporların varlığı göz önüne alındığında.

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Ronaldo'nun Al-Nassr ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor ve birçok rapor, bitiminden sonra, özellikle de futbol kariyerindeki en yüce hedefi olan 1000. gole ulaşma amacını başarması hâlinde, milli takımdaki kariyerini sonlandıracağını açıklayacağına işaret ediyor.

"Madeira Roketi", futbol kariyerinde şu ana kadar 985 gol attı. Bu da tarihte 1000 gole ulaşan ilk oyuncu olmak için sadece 15 gole ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

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Buna karşılık Joao Felix'in Al-Nassr ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Bu da ona önümüzdeki kış transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma imzalayıp sonraki yaz bedelsiz olarak o takıma katılma imkânı tanıyor.

Ancak Suudi kulübü çözüme sahip olabilir; zira sözleşme, Portekizli oyuncuya başvurmadan anlaşmayı iki sezon daha uzatmasına olanak tanıyan bir madde içeriyor. Fakat kulüp, bunun için Chelsea'ye 20 milyon euro ödemenin yanı sıra Felix'in maaşını yıllık 10 milyondan 12,5 milyon euroya çıkarmakla da yükümlü olacak.

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"Kooora"nın daha önce açıkladığına göre, Ahmed el-Sultan başkanlığındaki Al-Nassr yönetimi, Portekizli yıldızın sözleşmesindeki tek taraflı uzatma maddesini 2029 yazına kadar devreye sokmak ve menajeri Jorge Mendes'in onu Barcelona'ya taşıma girişimlerinin önünü tamamen kesmek amacıyla yasal işlemleri başlatmak için zamanla yarışıyor.

Al-Nassr'ın idari ekibinin bu kararlı adımı, Barcelona kulübünün oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ilgisinin yeniden canlandığına dair kesin haberlerin gelmesinin ardından geldi. Zira Mendes, Felix'in sözleşmesindeki zorunlu dönemin bu sezonun sonunda (2027 yazı) bitmesinden yararlanarak oyuncuyu Katalan takıma bedelsiz veya sembolik bir bedelle taşımayı planlıyordu.

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Kaynaklar, Al-Nassr yönetiminin şu anda bazı mali sorunları çözmeye çalıştığını ve ardından önümüzdeki mayıs ayındaki son teslim tarihinden önce Felix transferi için gerekli mali garantileri sunmaya hazır olduğunu Suudi Profesyonel Ligi'ne bildireceğini belirtiyor.