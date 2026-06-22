Büyük endişeler: Dünya Kupası maçı muhtemelen planlanandan saatler sonra başlayacak

RMC Sport ve L’Équipe’in haberine göre, Fransa ile Irak arasındaki maç planlanan saatten (Hollanda saatiyle 23:00) daha geç oynanabilir. Zira Philadelphia’da fırtına bekleniyor.

Pazartesi akşamı Fransa ve Irak, Dünya Kupası'nın ikinci grup maçında karşı karşıya gelecek. Maç, Hollanda saatiyle 23:00'da Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da oynanacak.

Ancak ABD’deki meteoroloji istasyonları, maç öncesinde ve sırasında şimşek ve şiddetli rüzgarın eşlik edeceği şiddetli hava koşulları öngörüyor. Maçın ertelenme ihtimali bulunuyor.

Geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda olduğu gibi, bu kez de “Fırtına Protokolü” devreye girecek. Bu, 13 kilometrelik geniş bir çevrede yıldırım düşmesi durumunda oyuncuların ve taraftarların en az yarım saat boyunca kapalı bir alana girmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Kulüpler Dünya Kupası’nda bazı maçlar, şiddetli hava koşulları nedeniyle saatlerce ertelenmişti. Bu senaryo, Pazartesi akşamı da tekrarlanabilir.



