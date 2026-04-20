Jan Boskamp, yeni bir sağlık sorunuyla zor bir dönem geçiriyor. 77 yaşındaki eski futbol yorumcusu, Rijnmond’averdiği röportajda iyileşme sürecinin durduğunu ve son zamanlarda tekrar sık sık hastaneye yattığını belirtti. Bu durum, bu tanınmış futbol figüründe büyük bir belirsizlik yaratıyor.

Boskamp, şu anki durumunu değişken ve sinir bozucu olarak tanımlıyor. Bir gün kendini fena hissetmezken, ertesi gün zar zor yürüyebiliyor. "İnişli çıkışlı," diyerek sağlık durumunu özetliyor.

Eski futbolcu, şu ana kadar üçü tedavi edilen birçok sağlık sorunuyla mücadele ediyor. Sadece kas romatizması onu rahatsız etmeye devam ediyor ve sürekli ağrıya neden oluyor. “Bu çok berbat. Dört sorunum vardı. Üçü çözüldü. Sadece kas romatizması kalmadı. Tam bir felaket,” diyor Boskamp.

Ağrı, günlük hayatını ve maçlara katılımını da etkiliyor. De Klassieker maçında, şiddetli ağrılar nedeniyle ikinci yarı başladıktan on dakika sonra stadyumu terk etmek zorunda kaldı. Bu durum, şu anda hareket özgürlüğünün ne kadar kısıtlı olduğunu gösteriyor.

Boskamp her gün çok sayıda ilaç alıyor ve birden fazla iğne oluyor. Bu yoğun tedaviye rağmen ağrıyı hafifletmek için çabalar devam ediyor. Kendisi bu duruma soğukkanlılıkla yaklaşıyor ve hala burada olduğunu vurguluyor.

İki ay önce, Rijnmond onu Belçika'da ziyaret ettiğinde durum iyi yönde ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak o zamandan beri bir gerileme yaşadı ve bu nedenle tekrar hastaneye gitmek zorunda kaldı. Orada iltihaplara karşı yeni iğneler yapıldı.

Geçen Cuma günü hastanede bir kontrol muayenesi daha yapıldı. Bu muayenede vücudunun ağır iğnelere nasıl tepki verdiği incelendi. Sonuçlar hayal kırıklığı yarattı ve doktorlar başka bir tedaviye başlama kararı aldı.