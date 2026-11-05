Büyük darbe: Ruben Neves, Inzaghi'yi zor durumda bıraktı

Hilal, orta saha oyuncusu Portekizli Ruben Neves'in Fetih karşılaşmasında geçirdiği kas sakatlığının ardından teknik açıdan etkili bir darbe aldı. Suudi Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında oynanan ve liderin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin ardından, İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki teknik heyetin kadrodaki en önemli oyun anahtarlarından birinin yokluğuna dair endişeleri arttı.

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Neves maçı normal şekilde tamamlayamadı ve Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hilal'in yine 2-0'lık aynı sonuçla kazandığı Şabab Al Ahli karşılaşmasında forma giyemedi. Oyuncunun durumu ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı merakla bekleniyor.

Medya mensubu Hamad es-Suveylhi, " Dorina Gayr " programında, Neves'in Fetih maçında kas seviyesinde bir sakatlık yaşadığını ve 3 ila 4 hafta arasında süren bir tedavi ve rehabilitasyon döneminden geçmesinin beklendiğini açıkladı. Bu da oyuncunun Hilal'in önümüzdeki bazı karşılaşmalarında yer alamayabileceği anlamına geliyor.

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Bu gelişme, Inzaghi için ek bir zorluk teşkil ediyor; zira Portekizli orta saha oyuncusu, oyunu düzenleme ve maçların ritmini kontrol etme yeteneğinin yanı sıra pas verme ve derinlikten fırsat yaratma konusundaki üstün vizyonu sayesinde sistemin temel unsurlarından biri sayılıyor.

Neves'in yokluğunun zorluğu, etkisinin yalnızca savunma görevleri ya da topu geri kazanmayla sınırlı olmaması, aynı zamanda hücumların kurulmasına ve takım arkadaşlarını saha içinde yönlendirmeye kadar uzanmasından kaynaklanıyor. Oyuncu, orta saha ile hücum arasındaki bağlantı halkasını oluşturuyor ve isabetli paslarıyla rakibin çizgilerini kırabilen en önemli futbolculardan biri konumunda.

Dolayısıyla Inzaghi, önümüzdeki dönemde Hilal'in dengesini korumak için uygun alternatifi bulmak zorunda kalacak; bunu ister orta sahadaki görevleri yeniden dağıtarak, ister Portekizli oyuncunun yokluğunu telafi etmek için başka seçeneklere yönelerek yapsın. Tüm bunlar, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon programını tamamlamasının ardından geri dönüşü beklenirken gerçekleşecek.